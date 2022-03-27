الشوفان وزيت الزيتون للتخلص من الجلد الميت

القاهرة - بوابة الوسط

الشوفان من أنواع الحبوب المفيدة جدًا للجسم، وله فوائد جمالية كثيرة أيضًا، إذ يمكنك تقشير بشرة الجسم بالشوفان للتخلص من الجلد الميت والحصول على بشرة ناعمة ونضرة بسهولة.

تعرفي معنا على الطريقة وفقًا لموقع «جمالك».