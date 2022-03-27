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الشوفان وزيت الزيتون للتخلص من الجلد الميت

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 مارس 2022, 01:24 مساء
الشوفان وزيت الزيتون للتخلص من الجلد الميت
تقشير بشرة الجسم بالشوفان (الإنترنت)
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الشوفان من أنواع الحبوب المفيدة جدًا للجسم، وله فوائد جمالية كثيرة أيضًا، إذ يمكنك تقشير بشرة الجسم بالشوفان للتخلص من الجلد الميت والحصول على بشرة ناعمة ونضرة بسهولة.
تعرفي معنا على الطريقة وفقًا لموقع «جمالك».

الشوفان والحليب
المكونات
ملعقة كبيرة دقيق شوفان.
كمية كافية من الحليب الدافئ.

طريقة الاستخدام
- اخلطي المكونات معًا، واتركيها 5 دقائق ودلكي بشرتك بالخلطة لدقائق، ثم اشطفيها بالماء الدافئ فالبارد.

الشوفان وصودا الخبز
المكونات
ملعقة كبيرة شوفان.
ملعقة كبيرة صودا الخبز.
كمية مناسبة من الماء الدافئ.

طريقة الاستخدام
- بعد أن تمزجي المكونات وتحصلي على خليط ناعم، دلكي جسمك بالخلطة.
- اشطفي جسمك بالماء الدافئ ثم البارد.

الشوفان والخيار
المكونات
2 ملعقة كبيرة شوفان.
2 ملعقة كبيرة خيار مبروش.
ملعقة كبيرة حليب.
ملعقة كبيرة زيت الأرغان.
ملعقة كبيرة زيت الورد.

طريقة الاستخدام
- اخلطي المكونات واتركيها 5 دقائق، ثم دلكي جسمك بها، ثم اشطفيه بالماء الدافئ بعدها البارد.

الشوفان والعسل
المكونات
2 ملعقة صغيرة دقيق شوفان.
ملعقة صغيرة حليب.
ملعقة صغيرة زيت زيتون.
ملعقة صغيرة عسل.

طريقة الاستخدام
- قلبي المكونات معًا، وبعد مرور 5 دقائق دلكي جسمك بها، واشطفيه بالماء الدافئ والبارد.

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