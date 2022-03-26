خلطة منزلية للتخلص من الذقن المزدوجة

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليكِ طريقة سحرية للتخلص من الذقن المزدوجة يمكنك تطبيقها في المنزل تعرفي إليها معنا وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات

ملعقة كبيرة من الجلسرين

½ ملعقة كبيرة من الملح الإنجليزي‬‎

3 إلى 5 قطرات من زيت النعناع