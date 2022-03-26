خلطة منزلية للتخلص من الذقن المزدوجة...

نقدم إليكِ طريقة سحرية للتخلص من الذقن المزدوجة يمكنك تطبيقها في المنزل تعرفي إليها معنا وفقًا لموقع «جمالك».
المكونات
ملعقة كبيرة من الجلسرين
½ ملعقة كبيرة من الملح الإنجليزي
3 إلى 5 قطرات من زيت النعناع
طريقة التطبيق
- امزجي المكوّنات الثلاث مع بعضها البعض، استخدمي ضمّادة قطنيّة نظيفة لتطبيق المزيج على العنق والذقن، أو دلّكي المزيج على هذه المنطقة ثم ضعي الضمّادة القطنية.
- اتركيها لمدّة 30 دقيقة وكأنها قناع، اغسلي بالماء الفاتر.
وكرري هذه الطريقة 3 مرات أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.
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