تونر للعناية بالبشرة في رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

خلال شهر رمضان الذي اقترب، تتعرض البشرة للجفاف بسبب قلة شرب المياه.

ننصحك باستخدام الحليب كتونر طبيعي لبشرتكِ الجافة، فالحليب من الوصفات الطبيعية الفعالة لنضارة البشرة وحمايتها من التجاعيد.

​والتونر هو عبارة عن سائل خفيف يعمل على قبض المسام الواسعة وإنعاش ملمس البشرة.

تعرَّفي على طريقة استخدامه كتونر طبيعي معنا وفقًا لموقع «أنوثة».

الطريقة:

خذي ملعقتين كبيرتين من الحليب البارد، أضيفي إليهما ثلاث قطرات من ماء الورد.

امزجيها جيدًا ثم ضعي الخليط على بشرتكِ.

اتركي المزيج قليلاً ثم اغسليه بالماء البارد كرري هذه الطريقة يومًا بعد يوم وسترين بنفسك النتائج المدهشة.

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