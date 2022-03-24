الموضة تتخلى عن الفراء لكنها تتمسك بالريش

القاهرة - بوابة الوسط

رغم تسابق دور الأزياء إلى الاستغناء عن الفراء الطبيعي، لا تزال تعتمد الزغب (أو ريش الحيوانات) في عروض السترات الشتوية المنتفخة، ومع أن الحشوة الصناعية هي الغالبة في هذا النوع من الملابس المهمة في فصل البرد والأمطار، تشهد البدائل ازدهارًا.

من أبرز ما يميز الريش أنه خفيف وعازل وله مفعول النفخ. وأشارت تقديرات المتخصصين في قطاع الريش إلى أن ذلك يعود مصدره إلى الأوز والبط لما لهما خصائص لا مثيل لها مقارنة بالمواد المشتقة من البترول التي لا تزال تستخدم في أكثر من 80% من الألحفة والسترات الشتوية الواقية من البرد في العالم، وفق «فرانس برس».

وباتت معظم ماركات الأزياء والملابس اليومية توفر في تشكيلاتها سترات شتوية محشوة بريش الحيوانات رغم تكلفتها المرتفعة، وهي تباع بما بين 60 و70 يورو في متاجر مثل C&A وزارا وH&M وقد يصل سعرها إلى آلاف اليوروهات لدى مونكلير ولوي فويتون.

وشرح المسؤول عن التنمية المستدامة لدى «ذي نورث فايس» المعروفة بملابسها المرتبطة بالرياضة في الطبيعة جوليان لينغز أن «عدد الزبائن الذين يجعلون من الاستدامة عاملًا رئيسيًا في قرار شرائهم إلى تزايد». وأضاف «بما أن مصادر الريش طبيعية، فإن المستخرج منه بطريقة مسؤولة يشكل خيارًا جيدًا للاستخدام جنبًا إلى جنب مع المواد الصناعية».

النتف الحي

وتلقت «ذي نورث فايس» في العام 2014 بلاغًا عن «مخاطر إساءة معاملة الحيوانات ضمن سلسلة التموين الغذائي» التي تحصل منها على الريش، فبادرت بالتعاون مع جمعية «تكستايل اكستشاينج» غير الحكومية وهيئة الإفادات، إلى اتخاذ إجراءات تضمن عدم نتف هذه الطيور المائية حية وعدم تغذيتها قسرًا.

وأكدت جمعية «تسكستايل اكستشاينج» أن المعايير التي طُبقت «حمت 636 طيرًا في العام 2020 بكل أنحاء العالم». وأفادت هيئة «داون باس» التي تشكل هي الأخرى مرجعًا للمعايير في هذا القطاع إلى التصريح باستخدام أكثر من 5700 طن من الريش في العام نفسه، ضمن سوق عالمية يقدّر حجمها بنحو 180 ألف طن (كل الاستخدامات مجتمعة) وتسيطر عليها الصين.

وأشار المختبر المستقل «آي دي إف إل» إلى أن أقل من 1% من الطيور المائية في العالم - التي تُربى أساسًا من أجل لحومها - لا تزال تخضع للنتف الحي، في الصين وأوروبا الشرقية.