أدخلي دقيق الأرز في روتين عنايتك بالبشرة...

بعد يوم عمل شاق، والتعرض للأتربة وأشعة الشمس الحارة، تدركين الضرر الذي أصاب بشرتك، البعض يلجأ إلى استخدام المكياج لإخفاء عيوب البشرة ولكن هذا يسبب ضررًا أكثر على المدى الطويل، فلا شيء يقارن برونق وجمال البشرة الطبيعي.
والوصفات الطبيعية تساعدك في علاج وحماية بشرتك من أضرار الجو منها دقيق الأرز الذي يمد بشرتك بالمعادن التي يحتاجها، وبإضافته لمكونات أخرى يعالج مشاكل مختلفة للبشرة تعرفي إليها معنا وأدخليه في روتين العناية ببشرتك وذلك وفقًا لمقع «فتافيت».
دقيق الأرز للحماية من أشعة الشمس
- حماية البشرة من أشعة الشمس فوق البنفسجية: يحتوي الأرز على بعض المركبات التي تحمي البشرة من أشعة الشمس كحمض الفروليك، والتي تحوله لواقٍ طبيعي من أشعة الشمس، بجانب كونه بلسمًا لحروق الشمس لاحتوائه على مضادات الأكسدة.
- امزجي دقيق الأرز مع الحليب، وضعيه على وجهك لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الدافئ، وأتبعيه بالماء البارد لغلق المسامات، كرري العملية مرة واحدة أسبوعيًا.
علاج الهالات السوداء
- علاج فعال للهالات السوداء حول العين، وله تأثير بارد على العين المتعبة والمنتفجة.
- اصنعي عجينة من دقيق الأرز والموز وزيت الخروع، وضعيها أسفل عينيك.
مقشر طبيعي
- تخلصك حبيبات دقيق الأرز من الجلد الميت وتزيل جميع الزيوت التي تفرزها البشرة، لتتركها ناعمة وصحية.
- بنسب متساوية أخلطي دقيق الأرز، بودرة الكاكاو، السكر والعسل جيدًا، دلكي برفق وجهك وجسمك الرطب بهذا الخليط، ثم قومي بشطفه بالماء البارد.
تفتيح البشرة
- يستخدم دقيق الأرز كوصفة طبيعية لتبييض البشرة منذ القدم، حيث يحتوي على الأحماض الأمينية والفيتامينات المناسبة للبشرة، حسث ينظف البشرة ويتحكم في اللمعان.
- امزجي دقيق الأرز مع العسل والزبادي، حتى يتكون لديك مزيج متماسك، طبقيه على الوجه والرقبة، واتركيه حتى يجف ثم اغسليه بالماء.
لعلاج التجاعيد
- الحبوب، والخطوط الرفيعة: يساعدك في الحفاظ على بشرتك مرنة وشبابية.
- امزجي ملعقة صغيرة من دقيق الأرز مع عصير الخياروالليمون، وطبقي الخليط على بشرتك واتركيه حتى يجف ثم قومي بشطفه، يمكنك أيضًا تطبيق هذا المزيج قبل التعرض لأشعة الشمس لحمايتك من الاسمرار.
بودرة للوجه
- يمكن أن يكون بديلًا جيدًا لبودرة الوجه الباهظة الثمن، يعمل دقيق الأرز على امتصاص الزيوت الزائدة بالبشرة، وبإمكانه أيضًا أن يغطي المسامات الواسعة.
- اخلطي دقيق الأرز مع نشا الذرة بنسبة 2 إلى 1، وزعي البودرة على الوجه بشكل متساوٍ باستخدام فرشاة المكياج، كما يمكنك استخدامه كمثبت لكريم الأساس بنثره بعد وضعه.
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