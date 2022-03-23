أدخلي دقيق الأرز في روتين عنايتك بالبشرة

القاهرة - بوابة الوسط

بعد يوم عمل شاق، والتعرض للأتربة وأشعة الشمس الحارة، تدركين الضرر الذي أصاب بشرتك، البعض يلجأ إلى استخدام المكياج لإخفاء عيوب البشرة ولكن هذا يسبب ضررًا أكثر على المدى الطويل، فلا شيء يقارن برونق وجمال البشرة الطبيعي.

والوصفات الطبيعية تساعدك في علاج وحماية بشرتك من أضرار الجو منها دقيق الأرز الذي يمد بشرتك بالمعادن التي يحتاجها، وبإضافته لمكونات أخرى يعالج مشاكل مختلفة للبشرة تعرفي إليها معنا وأدخليه في روتين العناية ببشرتك وذلك وفقًا لمقع «فتافيت».