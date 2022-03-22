أحمر خدود دون مواد كيميائية

القاهرة - بوابة الوسط

ربما تفضلين صناعة أحمر الخدود الخاص بنفسك، بمكونات طبيعية تتوفر في المنزل، لضمان مستحضر تجميلي خالٍ من المواد الكيميائية التي تضر بالبشرة مع الاستخدام المتكرر لها.

تعرفي معنا إلى طريقة صناعة أحمر الخدود بالمنزل بطريقة بسيطة وفقًا لموقع «جمالك».