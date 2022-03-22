أحمر خدود دون مواد كيميائية...

ربما تفضلين صناعة أحمر الخدود الخاص بنفسك، بمكونات طبيعية تتوفر في المنزل، لضمان مستحضر تجميلي خالٍ من المواد الكيميائية التي تضر بالبشرة مع الاستخدام المتكرر لها.
تعرفي معنا إلى طريقة صناعة أحمر الخدود بالمنزل بطريقة بسيطة وفقًا لموقع «جمالك».
المكونات وطريقة التطبيق
3 ملاعق كبيرة من بودر الكركديه.
ملعقة كبيرة من بودرة الأراروت (يمكنك شراؤه من العطار)، أو استبداله بالنشاء.
3-5 قطرات من زيت عطري.
3-5 قطرات زيت اللوز الحلو.
منخل صغير
وعاء للتحضير
علبة لحفظ أحمر الخدود.
- اطحني زهور الكركدية بحيث يصبح عندك بودرة ناعمة، قومي بنخل بودرة الكركديه وبودرة الأراروت عدة مرات حتى تتأكدي من تخلصك من أي تكتلات.
- أضيفي الزيت العطري الذي تفضلينه، يمكنك إضافة زيت اللافندر أو الورد، ثم أضيفي زيت اللوز الحلو.
- تأكدي من مزج المكونات جيدًا، وخزينها في علبة محكمة الغلق.
- اصنعي الكحل منزليًا من زيت الزيتون والقرنفل.
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