تعيين جانفيليبو تيستا مديرا عاما لدار «ألكسندر ماكوين»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مجموعة «كيرينغ» للسلع الفاخرة في بيان، الإثنين، تعيين جيانفيليبو تيستا مديرًا عامًا لدار «ألكسندر ماكوين» خلفا لإيمانويل غينتزبرغر اعتبارًا من مايو.

وأشار البيان إلى أن جانفيليبو تيستا سيتبع لرئيس مجموعة «كيرينغ» التنفيذي فرنسوا-هنري بينو، وفق «فرانس برس».

وأوضح أن تيستا يخلف إيمانويل غينتزبرغ الذي «قرر ترك +كيرينغ+ لخوض تحدّ مهني خارج المجموعة».

وبدأ الإيطالي جانفيليبو تيستا مسيرته المهنية في شركة «تاغ هوير» العام 2002، ثم شغل مناصب عدّة في LVMH وتحديدًا في فروع «فِندي» بإيطاليا واليابان وهونغ كونغ.

وانضم العام 2016 إلى مجموعة «كيرينغ» كرئيس لـ«غوتشي» في الصين قبل أن يصبح العام 2019 رئيسًا للفروع الموجودة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ونائب رئيس الفروع العالمية لـ«غوتشي».

وأوضح البيان أن جانفيليبو تيستا سيكون بصفته الرئيس التنفيذي لـ«ألكسندر ماكوين» مسؤولًا عن تسريع تطوير دار السلع الفاخرة البريطانية حتى إبراز إمكاناتها الكاملة.

وحققت مجموعة «كيرينغ» (تضمّ «غوتشي»، «سان لوران»، «بالنسياغا»، «بوشرون»..) العام 2021 إيرادات بلغت 19.3 مليار دولار.

