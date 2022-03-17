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مكياج نيود على طريقة ياسمين صبري

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 مارس 2022, 12:10 مساء
مكياج نيود على طريقة ياسمين صبري
المكياج النيود برز جمال المرأة الطبيعي (الإنترنت)
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أطلت الفنانة المصرية ياسمين صبري على متابعيها عبر «إنستغرام» بأحدث ظهور لها، واعتمدت هذه المرة المكياج النيود الذي يبرز جمالها الطبيعي مع تسريحة الشعر المجعد الطويل، فتابعوا أسرار المكياج النيود التي تتبعها ياسمين صبري بهذا اللوك.

لتطبيق المكياج النيود والحصول على إطلالة مشرقة ومماثلة لياسمين صبري إليكم هذه النصائح والخطوات، بحسب موقع «هي»:

اختيار كريم الأساس بالدرجة التي تناسب لون البشرة ويمكن مزجه مع البرونزر قليلا لمنح الملامح الدفء.

اختيار ظلال العيون بدرجات النيود مثل البيج، البني الفاتح أو الوردي مع الدمج الجيد عند الجفون العلوية وسحب اللون بشكل مجنح عن الزاوية الخارجية.

استخدام الكحل النيود باللون البيج أو الأبيض داخل الجفن لتوسيع العين.

تطبيق الكونسيلر لتغطية محيط العين والهالات السوداء.

استخدام قلم تحديد الحواجب لإبراز الحاجب برسمة أنيقة وممتلئة كما سترين من خلال صور ياسمين صبري المرفقة.

تمرير الماسكارا السوداء لجعل مظهر العين يقظًا ومشرقًا مع تكثيف الطبقات والحفاظ على الرموش بشكل متفرق.

توزيع بلاشر بلون وردي فاتح أو برونزي فاتح لتحديد عظمة الخد ورفع ملامح الوجه.

اختيار أحمر شفاه بدرجات النيود مثل البيج، الوردي الباهت، البني الفاتح، ويمكن اختياره بدرجة لامعة. ولا بد من تحديد الشفاه بقلم كونتور أدكن قليلا من أحمر الشفاه.

بعد تطبيق هذه المستحضرات على الوجه، لا بًد من منح المكياج النيود اللمسة المشرقة من خلال تطبيق الهايلايتر في الأماكن المخصصة من الوجه، مثل منطقة أعلى الخد، تحت الحاجب، وجسر الأنف، والمنطقة فوق الشفاه.

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