5 أسباب تدفعك لاستخدام سبراي الشعر...

سبراي الشعر هو واحد من المنتجات العديدة التي تستخدم من أجل تصفيف الشعر، ويحرص كثير من السناء على وجوده دوما.
وكما يدل اسمه عليه فهو يأتي على شكل رذاذ، ويعمل بشكل أساسي على تثبيت الشعر ومنحه الحيوية واللمعان، حسب «جمالك».
أسباب استخدام سبراي الشعر:
تثبيت الخصلات بطريقة مرنة، أي لا تكون جامدة أو قاسية جدا.
جعل تسريحة الشعر تدوم طيلة اليوم بطريقة مرتبة.
إضافة اللمعان إلى الشعر.
العمل على إخفاء بهتان وجفاف الشعر.
الحصول على تسريحة الشعر مبلل أو الويت لوك.
اختاري سبراي الشعر المناسب
عليكِ اختيار سبراي الشعر بتركيبة مناسبة، أي تجعل الشعر ثابت بطريقة مرنة وغير ملبّدة.
كذلك، يمكنكِ اختيار نوع السبراي الذي تحتاجين إليه بحسب الهدف المطلوب، حيث يوجد سبراي لمنح حجم للشعر وآخر لإضافة اللمعان للشعر.
كما عليكِ اختيار مثبت شعر لا يحتوي على مكونات تضر بفروة الرأس خاصة إذا كنتِ تعانين من الحساسية، لأنها قد تسبب تهيّج الجلد واحمراره.
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