5 أسباب تدفعك لاستخدام سبراي الشعر

القاهرة - بوابة الوسط

سبراي الشعر هو واحد من المنتجات العديدة التي تستخدم من أجل تصفيف الشعر، ويحرص كثير من السناء على وجوده دوما.

وكما يدل اسمه عليه فهو يأتي على شكل رذاذ، ويعمل بشكل أساسي على تثبيت الشعر ومنحه الحيوية واللمعان، حسب «جمالك».

أسباب استخدام سبراي الشعر:

تثبيت الخصلات بطريقة مرنة، أي لا تكون جامدة أو قاسية جدا.

جعل تسريحة الشعر تدوم طيلة اليوم بطريقة مرتبة.

إضافة اللمعان إلى الشعر.

العمل على إخفاء بهتان وجفاف الشعر.

الحصول على تسريحة الشعر مبلل أو الويت لوك.