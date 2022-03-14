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ملابس شيرين تعرضها للانتقاد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 مارس 2022, 03:05 مساء
ملابس شيرين تعرضها للانتقاد
إطلالة شيرين خلال حفل عيد الاستقلال بالكويت
alwasat radio

أثارت المطربة شرين عبدالوهاب الجدل بإطلالتها الأخيرة أثناء إحيائها لحفل عيد الاستقلال في الكويت وحفل يوم الشهيد بمصر حيث اختارت إطلالة كاجوال لا تليق بحفل غنائي لنجمة بحجمها؛ مما أثار انتقاد الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ظهرت شيرين عبدالوهاب في حفلها بالكويت وهي ترتدي ملابس مريحة Sweat Shirt وبنطلون جلد وحذاء رياضي، وإضافة سلسلة فضية جانبية في البنطلون، وهي أشبه بإطلالة يومية قد ترتديها وهي تتسوق أو نزهة صباحية مع صديقاتها.

انتشار صور وفيديوهات ظن بعض محبي شرين أن هذه المقاطع من «البروفا» وليست من الحفل مما عرضها لانتقادات شديدة.
وانتقد البعض الآخر إطلالتها خلال إحيائها حفل الشهيد في مصر أمام رئيس الجمهورية؛ حيث ارتدت شيرين إطلالة كاجوال وحذاء رياضي على الرغم من أنه حفل رسمي يقتضي ارتداء ملابس رسمية.

أرجع البعض أن السبب وراء ذلك هو الأزمة النفسية التي تمر بها شيرين عبدالوهاب بعد انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب.

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إطلالة شيرين خلال حفل عيد الاستقلال بالكويت
إطلالة شيرين خلال حفل عيد الاستقلال بالكويت
إطلالة شيرين خلال حفل الشهيد بمصر
إطلالة شيرين خلال حفل الشهيد بمصر
إطلالة شيرين خلال حفل الشهيد بمصر
إطلالة شيرين خلال حفل الشهيد بمصر
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