جل الصبار والجليسرين للتخلص من علامات التمدد

القاهرة - بوابة الوسط

الكثير من السيدات يعانين مشكلة علامات التمدد أو «الاسترتش مارك» الخطوط البيضاء والحمراء، التي تظهر في الجسم بسبب جفاف البشرة ونقص كمية السوائل أو بسبب الحمل والولادة، ويصعب حل هذه المشكلة في أوقات كثيرة، وتتكلف أموالًا باهظة لحلها.



لذلك نقدم إليكِ طريقة تحضير كريم منزلي من مكونات طبيعية يحل هذه المشكلة تمامًا، ويقضي عليها في وقت قليل، تعرفي على مكوناته وطريقة تطبيقه معنا وحضريه بنفسكِ واحرصي على استخدامه باستمرار، وذلك وفقًا لموقع «جمالك».