فوائد الألوفيرا للجسم والجلد

القاهرة - بوابة الوسط

تعتبر الألوفيرا أحد أكثر المنتجات النباتية استخدامًا حيث تدخل في صناعة العديد من مستحضرات التجميل والأدوية كما استُخدمت كأحد علاجات الإصابات الفطرية الجلدية في الطب الصيني.

وتحتوي الألوفيرا على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والعناصر المغذية المفيدة للصحة العامة للإنسان، حيث تحتوي الألوفيرا على فيتامين A وC وE، كما تحتوي على فيتامين ب 12 والفوليك أسيد وتحتوي أيضًا على مجموعة من الإنزيمات والمعادن كالكالسيوم والحديد والمنجنيز وأحماض دهنية وعناصر أخرى.



ما هي فوائد الألوفيرا الطبية؟

فوائد الألوفيرا للجلد: أظهرت الكثير من الدراسات فوائد الألوفيرا في حال تم استخدامها موضعيًا لعلاج مشاكل الجلد المختلفة كالصدفية والتهابات الجلد وكذلك الجروح والحروق كما أنها تعالج الحكة الجلدية.



فوائد الألوفيرا للشعر وفروة الرأس: يعالج زيت الألوفيرا الشعر الجاف وحكة فروة الرأس، كما أنه يمد الشعر بمجموعةٍ متنوعةٍ من المغذيات المفيدة للصحة العامة للشعر وله أثر فعال في علاج قشرة الشعر لتوافر مواد مضادة للبكتيريا والفطريات به .



ترطيب رائع لجفاف الجلد

- تم امتصاص جل الصبار بسهولة من قبل الجلد، ما يجعله مثاليًا للبشرة الدهنية، حيث إنه لا يترك طبقة دهنية على الوجه إطلاقًا، ولكن هذا لا يمنع أنه يمكن أن يساعد في علاج البشرة الجافة أيضًا، لأنه يعمل على حبس الرطوبة داخل الجلد، لهذا سيترك بشرتكِ الجافة رائعة وناعمة طوال اليوم.

مشكلات الحروق وبقع الشمس

- يمكن أن يستخدم الصبار كعلاج لمشكلات الحروق الخفيفة، حيث يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، وكذلك يساعد على الحماية أو التقليل من مشكلات البقع والكلف التي تنتج عن حروق الشمس، فقد أظهرت العديد من الأبحاث فاعليته في منع تلك الحروق.

التقليل من مشكلات حب الشباب

- بسبب خصائصه المهدئة أيضًا، واحتوائه على مضادات أكسدة، كما أنه غني بالفيتامينات مثل فيتامين هـ، يساعد الصبار على التقليل من ظهور حب الشباب، ولكن يرجى التأكد قبل استخدامه أن البشرة ليس لديها حساسية من الصبار، عن طريق اختباره على بقعة صغيرة من الجلد.