طرق للحصول على حواجب كثيفة

القاهرة - بوابة الوسط

عادت الحواجب السميكة إلى الواجهة هذا العام بشكل ملفت للنظر؛ ولكن بينما قد يكون نمو الحاجبين مهمة سهلة بالنسبة لبعض النساء، تواجه نساء أخريات الكثير من المتاعب بسبب قلة نمو الشعر.

ولتحسين نمو شعر الحاجبين، أورد موقع «24» نقلًا عن جريدة «تايمز أوف إنديا»، النصائح الآتية:

التدليك

إن أبسط طريقة لتكثيف حواجبك هي تدليكها بانتظام، باستخدام أي زيت، مثل زيت الزيتون أو جوز الهند أو اللوز، جميع الزيوت الثلاثة رائعة لنمو الشعر.

الابتعاد عن تشذيب الحاجبين

تستغرق الحواجب وقتًا طويلًا لتنمو، لذا ابتعدي عن استخدام الملاقط وشفرات الحلاقة لمدة 12 أسبوعًا للحصول على نمو كامل. استخدمي فرشاة مدورة وسرحي حاجبيك بها في اتجاه الشعر يوميًا. بمجرد أن تشعري بأن حواجبك قد نمت بشكل كامل، يمكنك تشكيلها باستخدام أداة النتف أو الخيط.

الترطيب

يجب أن تبقى منطقة الحاجب رطبة لتنمو بشكل جيد. استخدمي بعض الفازلين لترطيبها. يمكنك تطبيق المرطب عليها 2-3 مرات في اليوم لتعزيز نمو الشعر.