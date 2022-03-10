Atwasat

طرق للحصول على حواجب كثيفة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 مارس 2022, 12:50 مساء
طرق للحصول على حواجب كثيفة
تستغرق الحواجب وقتًا طويلًا لتنمو، لذا ابتعدي عن استخدام الملاقط وشفرات الحلاقة لمدة 12 أسبوعًا (الإنترنت)
alwasat radio

عادت الحواجب السميكة إلى الواجهة هذا العام بشكل ملفت للنظر؛ ولكن بينما قد يكون نمو الحاجبين مهمة سهلة بالنسبة لبعض النساء، تواجه نساء أخريات الكثير من المتاعب بسبب قلة نمو الشعر.

ولتحسين نمو شعر الحاجبين، أورد موقع «24» نقلًا عن جريدة «تايمز أوف إنديا»، النصائح الآتية:

التدليك
إن أبسط طريقة لتكثيف حواجبك هي تدليكها بانتظام، باستخدام أي زيت، مثل زيت الزيتون أو جوز الهند أو اللوز، جميع الزيوت الثلاثة رائعة لنمو الشعر.

الابتعاد عن تشذيب الحاجبين
تستغرق الحواجب وقتًا طويلًا لتنمو، لذا ابتعدي عن استخدام الملاقط وشفرات الحلاقة لمدة 12 أسبوعًا للحصول على نمو كامل. استخدمي فرشاة مدورة وسرحي حاجبيك بها في اتجاه الشعر يوميًا. بمجرد أن تشعري بأن حواجبك قد نمت بشكل كامل، يمكنك تشكيلها باستخدام أداة النتف أو الخيط.

الترطيب
يجب أن تبقى منطقة الحاجب رطبة لتنمو بشكل جيد. استخدمي بعض الفازلين لترطيبها. يمكنك تطبيق المرطب عليها 2-3 مرات في اليوم لتعزيز نمو الشعر.

بياض البيض
يحتوي البيض على البروتين الذي يساعد على تعزيز نمو الشعر ويغذي بصيلات الشعر. يخفق بياض البيض ويطبق على الحاجبين لمدة 20 دقيقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة أول مريض خضع لعملية زرع قلب خنزير

وفاة أول مريض خضع لعملية زرع قلب خنزير
تعرف على نتائج مباريات الأربعاء في الدوري الممتاز

تعرف على نتائج مباريات الأربعاء في الدوري الممتاز
جريدة أميركية: بن سلمان وبن زايد رفضا التحدث إلى بايدن بشأن الحرب الأوكرانية

جريدة أميركية: بن سلمان وبن زايد رفضا التحدث إلى بايدن بشأن الحرب الأوكرانية
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الهلال 1 - 0 الأهلي بنغازي » في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الهلال 1 - 0 الأهلي بنغازي » في الدوري الممتاز
لجنة أممية تطالب أميركا بالتحقيق في سقوط ضحايا خلال ضربات بسورية

لجنة أممية تطالب أميركا بالتحقيق في سقوط ضحايا خلال ضربات بسورية
انتهت عبر قناة «WTV».. الأولمبي 1-1 المدينة

انتهت عبر قناة «WTV».. الأولمبي 1-1 المدينة
تتويج «ملكة جمال الإبل» في قطر

تتويج «ملكة جمال الإبل» في قطر
الكرملين: واشنطن أعلنت حربا اقتصادية على موسكو

الكرملين: واشنطن أعلنت حربا اقتصادية على موسكو
برنامج «فلوسنا»: خسائر إغلاقات النفط.. من يتحمل المسؤولية؟

برنامج «فلوسنا»: خسائر إغلاقات النفط.. من يتحمل المسؤولية؟
كاركاتير خيري - التمديد والقوة القاهرة

كاركاتير خيري - التمديد والقوة القاهرة
تلك الدار.. أيام الحقيقة (1)

تلك الدار.. أيام الحقيقة (1)
«سي آي إيه»: هذا موقف الصين من الصعوبات أمام روسيا في أوكرانيا

«سي آي إيه»: هذا موقف الصين من الصعوبات أمام روسيا في أوكرانيا
كاريكاتير خيري - اسم على غير مسمى!

كاريكاتير خيري - اسم على غير مسمى!
واشنطن تعتبر خط أنابيب نورد ستريم 2 «ميتا»

واشنطن تعتبر خط أنابيب نورد ستريم 2 «ميتا»
الحرف «Z» يتحول إلى رمز سياسي لداعمي الغزو الروسي لأوكرانيا.. فماذا يعني؟ (صور)

الحرف «Z» يتحول إلى رمز سياسي لداعمي الغزو الروسي لأوكرانيا.. فماذا يعني؟ (صور)
باشاغا عن «تجربة السنين»: ليبيا لن يكون بها إصلاح إلا بحكومة واحدة تجمع الشرق والغرب والجنوب

باشاغا عن «تجربة السنين»: ليبيا لن يكون بها إصلاح إلا بحكومة واحدة تجمع الشرق ...
كاركاتير حليم - 8 مارس .. اليوم العالمي للمرأة

كاركاتير حليم - 8 مارس .. اليوم العالمي للمرأة
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة القانون

باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة القانون
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
3 طرق غير جراحية لتجميل الأنف
3 طرق غير جراحية لتجميل الأنف
بشرة دون تجاعيد مع البنجر والعسل
بشرة دون تجاعيد مع البنجر والعسل
مكونات في منزلك تخلصك من فراغات الشعر
مكونات في منزلك تخلصك من فراغات الشعر
«إرميس» تكشف تشكيلتها الجديدة في باريس
«إرميس» تكشف تشكيلتها الجديدة في باريس
4 خلطات طبيعية لرموش طويلة وجذابة
4 خلطات طبيعية لرموش طويلة وجذابة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
البزار والزبادي للتخلص من الكلف
البزار والزبادي للتخلص من الكلف...
كيف تختار العطر المناسب لشخصيتك؟
كيف تختار العطر المناسب لشخصيتك؟...
هند صبري حديث مواقع التواصل بإكسسوارات «علا»
هند صبري حديث مواقع التواصل بإكسسوارات «علا»...
تجنبي استخدام هذه المكونات في أقنعة الوجه
تجنبي استخدام هذه المكونات في أقنعة الوجه...
انطلاق أسبوع الموضة في لندن
انطلاق أسبوع الموضة في لندن...
المزيد
طرق للحصول على حواجب كثيفة
طرق للحصول على حواجب كثيفة...
كريم الطماطم والبزار لمحاربة التجاعيد
كريم الطماطم والبزار لمحاربة التجاعيد...
سعر فستان بسمة بوسيل حديث مواقع التواصل
سعر فستان بسمة بوسيل حديث مواقع التواصل...
4 خلطات طبيعية لرموش طويلة وجذابة
4 خلطات طبيعية لرموش طويلة وجذابة...
«إرميس» تكشف تشكيلتها الجديدة في باريس
«إرميس» تكشف تشكيلتها الجديدة في باريس...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط