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كريم الطماطم والبزار لمحاربة التجاعيد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 مارس 2022, 02:10 مساء
كريم الطماطم والبزار لمحاربة التجاعيد
كريم منزلي من مواد طبيعية (الإنترنت)
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نقدم إليكِ طريقة تحضير كريم منزلي من مواد طبيعية يعمل على تخليصك من تجاعيد العيون نهائيًا عند المداومة على استخدامه تعرفي على مكوناته معنا وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات وطريقة التطبيق
5 ملاعق من عصير الليمون
شرائح طماطم صغيرة
4 ملاعق من مسحوق البزار
مقدار صغير من دقيق العدس
ثمرة برتقال صغيرة.

قومي بخلط مقدار صغير من عصير الليمون وشرائح الطماطم وفاكهة البرتقال ودقيق العدس ومسحوق الكركم في الخلاط حتى يتم الحصول على مزيج يشبه العجين ليتم توزيعه حول العينين، ويترك لمدة 15 دقيقة بعدها ينظف الوجه بالماء الدافئ، وتكرر هذه الطريقة يوم بعد يوم للحصول على أفضل نتائج.

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