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مكونات في منزلك تخلصك من فراغات الشعر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 مارس 2022, 02:00 مساء
مكونات في منزلك تخلصك من فراغات الشعر
خلطة الزنجبيل وزيت الزيتون للتخلص من فراغات الشعر.
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فراغات الشعر واحدة من المشكلات الشائعة، التي يعانيها عدد كبير من النساء، وهناك عديد الطرق والوصفات التي تسهم في تقوية الشعر ومساعدته على الحد من هذه المشكلة.

اليوم نقدم إليكِ خلطة الزنجبيل وزيت الزيتون للتخلص من هذه المشكلة تمامًا، تعرفي معنا على طريقة التطبيق وطبقيها بنفسك وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات وطريقة التطبيق
يحتوي الزنجبيل على مركبات تحفز الدورة الدموية في فروة الرأس، وتساعد على تجديد بصيلات الشعر.
- ابدئي برش كمية من جذور الزنجبيل الطازجة ما يعادل 1-2 إنش.
- انقعي الزنجبيل في زيت الزيتون أو زيت الجوجوبا لبضع دقائق.
- طبقي الزنجبيل على فروة الرأس مع التدليك لمدة 2-3 دقائق.
- اتركيه على شعرك 30 دقيقة ثم اغسلي شعرك بالشامبو.
- كرري العملية مرتين في الأسبوع لمدة أسبوعين، وستلاحظين الفرق.

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