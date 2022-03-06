مكونات في منزلك تخلصك من فراغات الشعر

القاهرة - بوابة الوسط

فراغات الشعر واحدة من المشكلات الشائعة، التي يعانيها عدد كبير من النساء، وهناك عديد الطرق والوصفات التي تسهم في تقوية الشعر ومساعدته على الحد من هذه المشكلة.