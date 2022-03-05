بشرة دون تجاعيد مع البنجر والعسل

القاهرة - بوابة الوسط

تسعى السيدات دائمًا للحصول على بشرة نضرة مشدودة دون تجاعيد.

لذلك نقدم إليكِ قناع البنجر لمحاربة التجاعيد وشد البشرة وترطيبها، تعرفي إلى المكونات وطريقة تطبيقها وفقًا لموقع «حياتك».