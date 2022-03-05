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بشرة دون تجاعيد مع البنجر والعسل

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 مارس 2022, 02:15 مساء
بشرة دون تجاعيد مع البنجر والعسل
قناع البنجر لمحاربة التجاعيد وشد البشرة وترطيبها (الإنترنت)
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تسعى السيدات دائمًا للحصول على بشرة نضرة مشدودة دون تجاعيد.
لذلك نقدم إليكِ قناع البنجر لمحاربة التجاعيد وشد البشرة وترطيبها، تعرفي إلى المكونات وطريقة تطبيقها وفقًا لموقع «حياتك».

المكونات وطريقة التطبيق
- اخلطي حبة بنجر دون تقشير مقطعة قطعًا صغيرة، ثم أضيفي ملعقتين من بذور القمح وملعقة كبيرة من العسل، اخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس.
- عندما يتماسك الخليط، ضعيه في علبة ذات غطاء محكم، يمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة طبقي هذا الخليط كل ليلة على مناطق الجسم التي هي بحاجة للعلاج، دعيه لمدة 20 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

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