3 طرق غير جراحية لتجميل الأنف

القاهرة - بوابة الوسط

يمثل حجم الأنف مشكلة لكثير من النساء، فهن دوما يبحثن عن أنف جميل بحجم مناسب لملامح الوجه، وهو ما يدفعهن لزيارة عيادة طبيب التجميل ودفع الكثير من المال، سواء لتصغير الأنف أو تعديل شكله.

في هذه المساحة نقدم لك بعض الطرق غير الجراحية لتجميل الأنف، دون تكبد الكثير من المال، حسب «جمالك».

تجميل الأنف بالبلازما

تعتمد تقنية البلازما أو طاقة البلازما Plasma Energy لتجميل الأنف من دون جراحة على استخدام طاقة كهربائية تنتج طاقة حرارية. بسبب هذه الحرارة العالية تنكمش الخلايا، الأمر الذي يساعد على شد الجلد وتصغير الأنف.

هذه التقنية هي فعالة في بعض الحالات، ومن الضروري استشارة الطبيب قبل اللجوء إليها.

يستخدم في هذه التقنية مخدر موضعي قبل الجلسة والنتائج تظهر بعد أيام وممكن أن تكون دائمة بحسب الحالة المعالجة.

تجميل الأنف بالتقويم

أجهزة تقويم الأنف هي قطع بلاستيكية صغيرة ظهرت في السنوات الأخيرة كأحدث صيحة في مجال تجميل الأنف من دون جراحة. جهاز تقويم الأنف يعمل بمبدأ تقويم الأسنان نفسه، بما أن الأنف يتكون من نسيج غضروفي مرن قابل للتشكيل.

يمكن استخدام هذه القطع البلاستيكية الصغيرة من خلال وضعها فوق الأنف لتعيد تشكيل النسيج الغضروفي.

تجميل الأنف بالخيوط

هذه التقنية التجميلية ترتكز على استخدام إمّا الخيوط القابلة للتحلّل أو تلك المصنوع من النايلون. يتم اللجوء إلى تقنية الخيوط لتجميل الأنف في حالة انخفاض حافة الأنف.

ويتم رفعه بالخيوط تحت التخدير الموضعي، دون القيام بفتحات جراحية في الأنف.

في بعض الحالات، لا تتم إزالة الخيط بعد هذه التقنية، غير أن الطبيب، وفي حالات محددة قد يقوم بإزالته بعد فترة محددة لعدم الحاجة إليه وفق ما يراه.

يستغرق هذا الإجراء من 20 إلى 60 دقيقة فقط، أما النتيجة فتظهر على الفور وممكن أن تدوم لـ7 سنوات.