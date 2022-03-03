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أزياء «ديور» توفر «الحماية» في زمن الحرب

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 مارس 2022, 11:30 صباحا
أزياء «ديور» توفر «الحماية» في زمن الحرب
من عرض «ديور» للأزياء في باريس، 1 مارس 2022 (أ ف ب)
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بدت تشكيلة «ديور» النسائية المبتكرة التي عُرضت، الثلاثاء، في باريس أشبه بنوع من «حماية» يتطلبها زمن الحرب، ومنها مشدات كورسيه بوسائد هوائية فوق السترات، وقفازات طويلة كتلك التي يستخدمها سائقو الدراجات النارية ترافق فساتين السهرة، وسترات مبطنة تقي من البرد.

وأوحت القذائف الروسية التي تستهدف المدن الأوكرانية قراءة من نوع آخر للتشكيلة المصممة خلال الأشهر الأخيرة، ويتمثل هدفها في توسيع حدود «الملابس الرياضية» الفاخرة، وفق «فرانس برس».

وتُستخدم الوسائد الهوائية التي تعاونت عليها «ديور» مع شركة إيطالية ناشئة تصنع معدات لراكبي الدراجات النارية، كمشد أو صدرية، فيما يستحضر الفستان الرمادي الدروع التي يرتديها الدراجون، مع حماية تغطي الكتفين والكاحلين.

وقالت المديرة الفنية للمجموعات النسائية في «ديور» ماريا غراتسيا كيوري «ثمة الكثير من التفكير في شأن كيفية الجمع، في هذا الزمن الصعب، بين الجمال والجماليات والحماية». وأضافت «الثياب في حد ذاتها تمثل فكرة الحماية، فهي بيتنا الأول، وهي تبعث فينا الطمأنينة.

وهذا الجانب حاضر جدًا في ما أفعله، من الحماية العاطفية إلى الحماية بالمعنى الحقيقي للمصطلح».

بعد التشكيلة السابقة للملابس الجاهزة التي تميزت بألوانها الزاهية تعبيرًا عن التفاؤل، طغت الألوان الداكنة، من أسود ورمادي وبيج، على التشكيلة التي عرضت في اليوم الثاني من أسبوع الملابس الجاهزة لخريف وشتاء 2022-2023.

وحضر العرض عدد من المشاهير من بينهم ريهانا الحامل، في زي أسود شفاف يكشف بطنها، والممثلتان الفرنسيتان إيزابيل أدجاني وكارين فيار والمغنية لوان ونجمة الإنترنت الإيطالية كيارا فيراني.

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