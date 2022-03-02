عرض رصين لتشكيلة «سان لوران» في أسبوع باريس

القاهرة - بوابة الوسط

ستكون امرأة «سان لوران» أنيقة بلا استفزاز في الشتاء المقبل، بفساتين سوداء طويلة، وسترات «سموكينغ» مع سراويل، ومعاطف فراء صناعي فاخرة.

فتصاميم المدير الفني للدار، البلجيكي أنتوني فاكاريلو بدت بعيدة عن نمطها المعتاد القائم على الإثارة الجذابة خلال العرض الشاعري لتشكيلته، مساء الثلاثاء، أمام برج إيفل المتلألئ في اليوم الثاني من أسبوع الملابس الجاهزة في باريس، وفق «فرانس برس».

وتقدمت الحضور في العرض الممثلات الفرنسيات كاترين دونوف وشارلوت غينزبور وبياتريس دال والإسبانية روسي دي بالما وعارضة الأزياء إيفا هيرزيغوفا.

وأوجد فاكاريلو من خلال المعاطف العريضة والسميكة توازنا مع التصاميم الشفافة العزيزة عليه.

وشملت تشكيلته فساتين طويلة على امتداد الجسم كله، في حين اتسمت سترة «السموكينغ» التي تعتبر أساسية لدى «سان لوران» بأنها أعرض هذه المرة.

وحضر الفراء على الياقات والمعاطف الطويلة، وبدا رغم كونه صناعيا، حقيقيا أكثر من الفراء الطبيعي الذي أعلنت «سان لوران» في سبتمبر الفائت التوقف عن استخدامه، على نحو ما فعلت كل دور الأزياء الأخرى المنضوية ضمن مجموعة «كيرينغ» للسلع الفاخرة.

واستوحى المصمم في تشكيلته من فن آر ديكو، وتكتمل الملابس فيها بأكوام من الأساور الذهبية والفضية على كلا الذراعين.

ووصفت الدار العرض في الكتيّب المرافق له بأنه «شاعري وهادئ»، وهو ما يتوافق مع دعوة اتحاد الأوت كوتور والموضة، الإثنين، إلى الإقبال على العروض «برصانة» تتناسب مع الغزو الروسي لأوكرانيا وما يعانيه الشعب الأوكراني من «رعب وألم».