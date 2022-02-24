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تجنبي استخدام هذه المكونات في أقنعة الوجه

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 فبراير 2022, 01:45 مساء
تجنبي استخدام هذه المكونات في أقنعة الوجه
4 مكونات يجب عدم استخدامها في صناعة أقنعة الوجه (الإنترنت)
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كشفت طبيبة الأمراض الجلدية الدكتورة جيتيكا ميتال جوبتا في موقع «إنستغرام»، فوائد الأقنعة التي يمكن صنعها في المنزل، محذرة في الوقت نفسه من استخدام مجموعة من المكونات في هذه الأقنعة بسبب آثارها الجانبية على البشرة.

فيما يلي 4 مكونات يجب عدم استخدامها في صناعة أقنعة الوجه، وفق ما أورد موقع «24» نقلًا عن جريدة «إنديان إكسبرس».

الليمون
على الرغم من أن الليمون غني بفيتامين سي؛ فإن الدكتورة جوبتا حذرت من استخدامه في أقنعة الوجه، لأنه يحتوي على حامض الستريك الذي قد يسبب تهيجًا عند الأشخاص ذوي البشرة الحساسة. وفقًا لـ«جوبتا» فإن تطبيق عصير الليمون على الوجه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى التهاب الجلد النباتي، وهو نوع من تفاعل الجلد مع ثمار الحمضيات. كما قد يزيد عصير الليمون أيضًا من فرص الإصابة بحروق الشمس.

القرفة
تعتبر القرفة من التوابل الغنية بمضادات الأكسدة، وتحظى بشعبية خاصة لنكهتها الدافئة والمريحة. لكنها ليست جيدة لأقنعة الوجه لأنها قد تسبب إحمرار وتهيج البشرة. يجب على الأشخاص ذوي البشرة الحساسة الابتعاد عنها.

خل التفاح
في الآونة الأخيرة، أصبح خل التفاح علاجًا شائعًا لأمراض الجلد. ومع ذلك، فإنه شديد الحموضة ويمكن أن يعطل الحاجز الطبيعي للبشرة. وبحسب جوبتا، فإن الإفراط في استخدام خل التفاح يمكن أن يتسبب بحروق كيميائية.

الزيت النباتي
كان استخدام الزيوت النباتية في العناية بالبشرة شائعًا منذ زمن سحيق، ولكن يجب توخي الحذر عند استخدامه. يختلف نوع بشرة كل شخص، وبالتالي، ما قد يكون مفيدًا لشخص ما، قد لا يكون مفيدًا لشخص آخر. في دراسة أجريت العام 2017 ونُشرت في المجلة الدولية للأمراض الجلدية، فإن استخدام الزيوت النباتية، قد يتسبب في بعض الأحيان بالتهابات البشرة والنخالية الوردية والطفح الجلدي.

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