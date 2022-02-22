وصفات طبيعية للقضاء على اسمرار الركبة...

تعد مشكلة اسمرار الركب واحدة من المشاكل الشائعة التي تعانيها العديد من السيدات مما يجبرهن على القيام بارتداء ملابس طويلة بهدف إخفاء هذا الاسمرار.
ولكن هل يمكن فعلًا التخلص من اسمرار الركب؟ نقدم لك الحل في خلطات منزلية طبيعية سهلة التطبيق وذلك وفقًا لموقع «ليالينا».
زيت الزيتون والشوفان
ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون
عصير الليمون نصف ليمونة
ملعقة صغيرة من الشوفان
ملعقتان صغيرتان من الملح
طريقة التطبيق
- قومي بخلط المكونات السابقة جيدًا إلى حين الحصول على كريم متجانس.
- قومي بدهن الركب وتدليكها بالكريم ثلاث مرات يوميًا لملاحظة النتائج الفعالة.
- عند الانتهاء قومي بشطف الكريم عن الركب.
جوز الهند و الليمون
- يمكن أن يكون زيت جوز الهند واحدًا من الخيارات الجيدة التي عليك استخدامها في حال كنت ترغبين في الحصول على ركب بيضاء ولامعة، يحتوي زيت جوز الهند على فيتامين ه الذي يساعد في تفتيح البشرة وترطيبها، كل ما تحتاجين إليه لتحضير هذه الوصفة هو كمية من زيت جوز الهند المضغوط،
- قومي بتدليك ركبتيك بواسطة زيت جوز الهند لدقيقتين كل يوم بعد الاستحمام.
- قومي بتطبيق الخلطة على الركب عدة مرات في اليوم للحصول على النتائج المرجوة.
لتعزيز الفائدة بإمكانك إضافة القليل من الليمون إلى الخليط مع تدليك وفرك المنطقة لمدة 15-20 دقيقة.
- كما يمكنك تحضير عجينة سميكة واستخدامها كمقشر 2-3 مرات في الأسبوع من زيت جوز الهند ومسحوق جوز الهند.
البزار
يعد البزار (الكركم) واحدًا من المواد الفعالة والطبيعية في تبييض الركب، نظرًا لاحتوائه على نسبة من مضادات الأكسدة، كل ما تحتاجين له لتحضير خلطة تبييض الركب بالكركم هو كمية متساوية من الكركم والدقيق وماء الورد.
طريقة التطبيق
- قومي بخلط المكونات السابقة جيدًا إلى حين الحصول على خليط متجانس.
- قومي بتدليك ركبتيك بهذا الخليط واتركيه إلى أن يجف على الركب.
- عند الانتهاء قومي بغسل ركبتيك بالماء الفاتر مع تجفيفها بشكل جيد.
- قومي بتكرار هذه الخلطة يوميًا لمدة أسبوع للحصول على النتائج المرجوة، يعتمد معدل تكرار هذه الوصفة على درجة اسمرار الركب لديك.
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