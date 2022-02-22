وصفات طبيعية للقضاء على اسمرار الركبة

القاهرة - بوابة الوسط

تعد مشكلة اسمرار الركب واحدة من المشاكل الشائعة التي تعانيها العديد من السيدات مما يجبرهن على القيام بارتداء ملابس طويلة بهدف إخفاء هذا الاسمرار.

ولكن هل يمكن فعلًا التخلص من اسمرار الركب؟ نقدم لك الحل في خلطات منزلية طبيعية سهلة التطبيق وذلك وفقًا لموقع «ليالينا».

زيت الزيتون والشوفان

ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون

عصير الليمون نصف ليمونة

ملعقة صغيرة من الشوفان

ملعقتان صغيرتان من الملح

طريقة التطبيق

- قومي بخلط المكونات السابقة جيدًا إلى حين الحصول على كريم متجانس.

- قومي بدهن الركب وتدليكها بالكريم ثلاث مرات يوميًا لملاحظة النتائج الفعالة.

- عند الانتهاء قومي بشطف الكريم عن الركب.