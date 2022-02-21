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هند صبري حديث مواقع التواصل بإكسسوارات «علا»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 فبراير 2022, 01:41 مساء
هند صبري حديث مواقع التواصل بإكسسوارات «علا»
إليك أسعار وأسماء مصممي مجوهرات هند صبري في مسلسل «البحث عن علا».
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ما زالت أزياء النجمة هند صبري في أحدث مسلسلاتها «البحث عن علا»، تخطف أنظار وتساؤلات الفتيات.
اليوم نقدم لكي أسعار وأسماء مصممي مجوهرات علا عبدالصبور التي نسقتها لها الاستايلست أمنية علي.

ظهرت علا بسوار عنق مطلي بالذهب يتميز بطبقة مزدوجة جريئة من الحلزونات المثلثة التي تلتقي في نهايات عظام الترقوة من تصميم جود بن حليم ويصل سعره إلى 220 دولار.

كما ظهرت هند بأقراط من تصميم جود بن حليم أيضا، وتحمل اسم SULLA LUNA EARRING MIX مستوحاة من الفن الأتروسكي القديم، تتميز أقراط Sulla Luna بخطاف فضي ثلاثي الأبعاد وقطعة من الفضة الإسترليني على شكل قمر مغموسة بقطع من الذهب عيار 18 قيراط في لولبيات مثلثة. هذه الأقراط خفيفة الوزن هي الإكسسوار اليومي الذي تفضله.

وظهرت علا بسلسلة طويلة من تصميم عزة فهمي تحمل اسم Multi-Way قلادة T-Lock مميزة من الذهب والفضة عيار 18 قيراط منقوشة بصلاة يومية متعددة الأديان تبدأ في السحر وتنتهي في الوسط ، «اللهم اجعل هذا النهار أوله صلاحا ووسطه فلاحا و آخره نجاحا» - «فليبدأ الله هذا اليوم بالخير ويستمر بالعلم وينتهي بالنجاح». مزينة بتورمالين متعدد الألوان كابوشون ولؤلؤ، أو لؤلؤي وعقيق، أو لؤلؤي وجمشت، أو تورمالين متعدد الألوان متعدد الأوجه.

وارتدت علا أقراطا من تصميم إنجي فياض، كتب عليها «الــعَيْـنُ تُبـْـصِرُ مَن تَهْوَى وتَفقده ونَاظِرُ القَلْبِ لا يَخْلُو مِـــن الـنَظَر».
وظهرت هند صبري بسلسلة قصيرة من تصميم عزة فهمي تحمل اسم Love T-Lock مزين بـ 0.05 جرام من اللؤلؤ وكلمات الحب لجبران خليل جبران - «لقد جمعنا الحب فمن يفرقنا» ، والتي تُترجم إلى «الحب انضم إلينا، من يستطيع أن يفرقنا؟».

كما ظهرت بعقد وأقراط وأسورة من تصميم ليلى وهبة مع طلاء من الذهب وصل سعر ثلاثتهم إلى ألف دولار.
شاهدي معنا بعض الصور واستوحي منها إطلالتك.

أقراط من تصميم إنجي فياض،"الـــعَيْـنُ تُبـْـصِرُ مَن تَهْوَى وتَفقده ونَاظِرُ القَلْبِ لا يَخْلُو مِـــن الـنَظَر"
أقراط من تصميم إنجي فياض،"الـــعَيْـنُ تُبـْـصِرُ مَن تَهْوَى وتَفقده ونَاظِرُ القَلْبِ لا يَخْلُو مِـــن الـنَظَر"
اقراط هند صبري من تصميم جود بن حليم
اقراط هند صبري من تصميم جود بن حليم
عقد علا عبد الصبور من تصميم جود بن حليم
عقد علا عبد الصبور من تصميم جود بن حليم
سلسلة قصيرة من تصميم عزة فهمي
سلسلة قصيرة من تصميم عزة فهمي
سلسلة طويلة من تصميم عزة فهمي
سلسلة طويلة من تصميم عزة فهمي
أقراط من جود بن حليم
أقراط من جود بن حليم
سوار من تصميم ليلى وهبة
سوار من تصميم ليلى وهبة
هند صبري بسلسلة من تصميم ليلى وهبة
هند صبري بسلسلة من تصميم ليلى وهبة
أقراط من تصميم ليلى وهبة
أقراط من تصميم ليلى وهبة
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