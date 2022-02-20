الطمي المغربي والشوفان للعناية ببشرتك الدهنية

القاهرة - بوابة الوسط

يعد الطمي الطبي سلاحًا فعالًا لتنظيف البشرة والقضاء على الشوائب، التي قد تؤدي إلى ظهور البثور.

حيث يمتص الطمي الإفرازات الدهنية، التي تتسبب في انسداد مسام البشرة، كالإسفنجة، لتصبح المسام صغيرة الحجم، مما يمنح البشرة مظهرًا جميلًا، يمنحها مظهرًا يشع نضارة وحيوية.

وتعد البشرة الدهنية من الأنواع التي تحتاج إلى مزيد الرعاية والعناية بسبب الإفرازات المتكررة خلال اليوم، التي تحتاج إلى مواد قابضة تعيدها إلى وضعها الطبيعي، لذا نقدم لكِ هذا القناع الفعَّال للبشرة الدهنية لتجربيه بنفسك في المنزل وتستمتعي ببشرة نضرة وصحية حسبما جاء في موقع «أنوثة».