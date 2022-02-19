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انطلاق أسبوع الموضة في لندن

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 فبراير 2022, 10:52 صباحا
انطلاق أسبوع الموضة في لندن
ناشطات في مجموعة PETA للدفاع عن حقوق الحيوان يحملن لافتات خلال تظاهرة في لندن في 17 فبراير 2022 رفضاً لاستخدام الريش في الأزياء عشبة افتتاح أسبوع الموضة (أ ف ب)
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انطلق أسبوع الموضة في لندن، الجمعة، وتتخلل أيامه الخمسة عروض لتشكيلات خريف سنة 2022 وشتائها، ويغيب عنها عدد من أبرز المصممين ودور الأزياء الكبيرة على غرار بوربري وفيكتوريا بيكهام.

وأقيم أسبوع الموضة اللندني في الفترة نفسها من العام الفائت بصيغة افتراضية بالكامل، نظرًا إلى أن العروض بحضور جمهور كانت محظورة؛ إذ كانت تدابير الحجر لا تزال مطبقة في المملكة، وفق «فرانس برس».

إلا أن البرنامج هذه المرة يتضمن 37 عرضًا حضوريًا لماركات معروفة ودرجت على المشاركة في هذا الحدث، ومنها سيمون روشا ومولي غودارد وروكساندا وإرديم وريجينا بيو، تعرض خلالها تشكيلات نسائية ورجالية على السواء.

وفضّل مصممون آخرون الاستمرار في اعتماد الصيغة الرقمية، على غرار ملكة موضة البانك فيفيين ويستوود التي ستكشف أحدث تصاميمها عبر الفيديو.

أما دار بوربري التي تشكل رمزًا للموضة البريطانية فأعلنت عزمها إقامة عرض في لندن في 11 مارس المقبل، خارج إطار أسبوع الموضة.

وكان عرض لسوهومان الجمعة باكورة أنشطة الأسبوع، وهي علامة تجارية للأزياء المستدامة أنشأها الإسباني خافيير أباريسي الذي تخلى عن مهنته في القطاع المالي ليسلك طريق الموضة، واعدًا بـ «شفافية مطلقة».

ويشكّل أسبوع الموضة في لندن فرصة أمام ماركات ناشئة كهذه للبروز ولفت الانتباه، على نحو ما كان للمصممة الألبانية نينسي دوجاكا (27 عامًا) التي فازت بجائزة LVMH لسنة 2021 للمواهب الشابة، أو للمصمم اس. اس. دالي الذي تخرج العام 2020 في جامعة وستمنستر.

وسيكتشف الجمهور نجوم الغد في العروض التي تقام، الأحد، لأعمال طلاب مدرسة الأزياء المرموقة «سنترال سانت مارتنز» والمصممين الذين اختارتهم حاضنة المواهب «فاشن إيست».

ومن أبرز مصممي الأزياء الذين يراعون معايير الاستدامة، البريطانية بيثاني ويليامز والأيرلندي ريتشارد مالون اللذان يعرضان ابتكاراتهما الثلاثاء.

وتستطيع عامة الجمهور متابعة العروض أو إعادة مشاهدتها، عبر منصة أسبوع الموضة الرقمية التي أطلقت في يونيو 2020 ، في خضم الجائحة.

وسعيًا كذلك إلى توسيع الجمهور ليشمل عشاق الموضة في كل أنحاء العالم، ستقدم الصربية روكساندا إيلينشيتش تشكيلتها لخريف/شتاء 2022 في شكل رمز «إن إف تي» رقمي أنشأه معهد الموضة الرقمية، يتاح شراؤه على موقع roksanda.com.

سنوات صعبة
ويأمل قطاع صناعة الأزياء في بريطانيا الذي بلغ عدد العاملين فيه نحو 890 ألفًا العام 2019 في أن ينتعش بعد ما عاناه خلال الجائحة.

وأقرت المديرة العامة لمجلس الأزياء البريطاني كارولين راش في تصريح لوكالة فرانس برس بأن القطاع شهد «بضع سنوات صعبة جدًا» تفاقم آثار البريكست في بداية العام 2020.

ولاحظت أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «لا يزال يمثل تحديًا لقطاع الأزياء، سواء بسبب الرسوم الجمركية أو المعاملات أو التأشيرات التي يستلزمها عمل الأشخاص في دولة أخرى»، مشيرة إلى أن المجلس يبحث مع الحكومة «في ما يمكن القيام به» لمعالجة هذا الوضع. أما في ما يتعلق بالوضع الصحي، فإن رفع القيود في بلدان عدة يتيح عودة الجمهور الأجنبي.

وقالت كارولين راش «لن يحضر عروضنا أشخاص من بلدان أسيوية عدة؛ إذ لا يزالون غير قادرين على السفر، ولكن (...) بإمكاننا القيام بأعمال تجارية».

وأظهرت البيانات التي وفرتها «أكسفورد إيكونوميكس» أن القطاع الإبداعي يمكن أن يتعافى بشكل أسرع من اقتصاد المملكة ككل في حال توافرت «الاستثمارات المناسبة».

وتوقعت هذه الدراسة التي أعدّت لحساب اتحاد الصناعات الإبداعية نموًا يزيد على 25 في المئة بحلول العام 2025 لقطاع الصناعات الإبداعية ومساهمة قدرها 132.1 مليار جنيه استرليني (154 مليار دولار) في اقتصاد المملكة المتحدة - أي أعلى من العام 2020 بنحو 28 مليار جنيه استرليني.

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