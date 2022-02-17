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متحف «متروبوليتان» يكشف ملامح معرضه الاستعادي عن الموضة الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 فبراير 2022, 11:38 صباحا
متحف «متروبوليتان» يكشف ملامح معرضه الاستعادي عن الموضة الأميركية
فستان معروض في معهد «ميت» للأزياء بنيويورك، 15 فبراير 2022 (أ ف ب)
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كشف متحف متروبوليتان في نيويورك، الثلاثاء، بالتزامن مع أسبوع الموضة الذي تشهده المدينة عن ملامح المعرض الاستعادي الكبير عن الموضة الأميركية الذي يحتضنه في مايو المقبل، بمناسبة عشائه الاحتفالي السنوي الشهير.

وبحضور رئيسة تحرير مجلة «فوغ» خبيرة الموضة الشهيرة آنا وينتور التي بات معهد «ميت» للأزياء يحمل اسمها، اطلعت وسائل الإعلام على فساتين ستكون بين مئات الأزياء النسائية والرجالية التي يتضمنها معرض يروي قصة الموضة الأميركية في القرنين التاسع عشر والعشرين، من ماركة «بروكس براذرز» إلى «أوسكار دي لا رينتا».

وسيترافق عرض الفساتين وتشكيلات الأزياء في الجناح الأميركي من المتحف مع مقاطع سينمائية تعريفية قصيرة أعدّها ثمانية من أبرز المخرجين كصوفيا كوبولا ومارتن سكورسيزي وريجينا كينغ وكلويه جاو وتوم فورد، وهو في الوقت نفسه مخرج ومصمم أزياء.

وهذا المعرض هو الجزء الثاني والأكبر من المعرض الذي افتتح فصله الأول في سبتمبر وأرفق بـ«معجم» يروي قصة الموضة الأميركية المعاصرة من خلال مفردات المشاعر، بحيث خصصت كلمة لكل قطعة أزياء.

وأوضح كبير أمناء «معهد الأزياء» أندرو بولتون أن «الجزء الثاني من المعرض يتناول أسس الموضة الأميركية»، فيما «يتناول المعجم لغتها الجديدة».

ولن يفتح المعرض أبوابه للجمهور إلا في 7 مايو المقبل، إلا أن متحف متروبوليتان أفاد من فرصة أسبوع الموضة في نيويورك لخريف سنة 2022 وشتائها الذي اختتم، الأربعاء، لإعطاء لمحة عنه.

ويُتوقع أن يقام في الوقت نفسه في مايو المقبل، العشاء الاحتفالي لمتحف متروبوليتان، وهو بمثابة تظاهرة اجتماعية كبيرة في نيويورك تتولى تنظيمها آنا وينتور، وفرصة تتيح لدور الأزياء إلباس النجمات اللواتي يستعرضن تصاميمها على السجادة الحمراء.

ويقام هذا العشاء عادة في أول يوم اثنين من شهر مايو، لكنه ألغي العامين 2020 و2021 بسبب الجائحة.

وسعيا إلى التعويض عن إلغاء هذا الاحتفال الذي تستخدم عائداته لتمويل معهد الأزياء التابع للمتحف، أقيم «ميت غالا» في سبتمبر الماضي، بمشاركة نحو 400 من مشاهير التمثيل والموسيقى وعرض الأزياء والرياضة والشبكات الاجتماعية.

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