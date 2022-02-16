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كريم ليلي من الرمان وجوز الهند للعناية ببشرتك

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 فبراير 2022, 01:00 مساء
كريم ليلي من الرمان وجوز الهند للعناية ببشرتك
إليكِ طريقة تحضير كريم ليلي مرطب طبيعي ومفيد للغاية.. طبقيه يوميًّا (الإنترنت)
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للعناية الفائقة ببشرتكِ نقدِّم إليكِ طريقة تحضير كريم ليلي مرطب طبيعي وطبقيه يوميًّا لتحمي بشرتكِ من التجاعيد والترهلات وتحافظي عليها شابة وحيوية، وذلك وفقًا لموقع «بشرتك».

المكونات وطريقة التطبيق
- ملعقتان كبيرتان من زبدة الكاكاو: تعتبر زبدة الكاكاو من أروع المرطبات للبشرة، التي تتغلغل في طبقات البشرة لتمنحكِ نعومة لا تضاهى.
- ملعقة زيت زيتون : يعتبر زيت الزيتون من المكونات الطبيعية التي تحتوي عديد الفيتامينات والفوائد الرائعة للبشرة.
- ملعقة من زيت جوز هند أو زيت اللافندي: بالإضافة إلى فوائدها الكثيرة على البشرة فسوف تمنح هذه الملعقة كريمك الليلي المحضر بيديك رائحة منعشة وناعمة (اختاري أي زيت عطري تحبين رائحته).
- 3 ملاعق من عصير الرمان: يساعد الرمان على الحفاظ على نضارة البشرة، فهو غني بفيتامين C والكثير من مضادات الأكسدة، إذ تمنع مركباته من تحطيم الكولاجين في الجلد، الذي يعمل على تجديد الخلايا الميتة ويعالج جفاف البشرة، كما يساعد عصير الرمان في تفتيح البشرة ومعالجة حبِّ الشباب، حيث الرمان يساعد على زيادة الدورة الدموية، وإصلاح الأنسجة الجلدية التالفة فيعالج مشاكل تصبغ البشرة وحب الشباب والنمش، ويعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

طريقة التحضير
- قومي بتذويب زبدة الكاكاو عبر وضعها في وعاء معدني ووضع هذا الوعاء فوق وعاء ماء ساخن حتى تذوب.
- قومي بوضع عصير الليمون وامزجيه مع زبدة الكاكاو جيدًا ومن ثم أضيفي المكونات الباقية.
- قومي بوضع الكريم في وعاء زجاجي نظيف وضعيه في البراد لمدة 12 ساعة.

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