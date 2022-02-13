تعرف إلى تكلفة إطلالة شيرين عبد الوهاب في «الدوم»

القاهرة - بوابة الوسط

حرصت النجمة المصرية، شيرين عبد الوهاب، على الظهور بأبهى حلتها في الحلقة الافتتاحية لبرنامج «الدوم».

ظهرت شيرين في الإطلالة الأولى بفستان من جورج حبيقة، مرصع بالأحجار من مجموعة ربيع وصيف 2022، ووصل سعره إلى 5986 دولارًا، شاهده من موقع بيعه.

وارتدت شيرين في الإطلالة الثانية بدلة كاملة من تصميم ألكيسندر فوتيه، يصل سعر الجاكيت إلى 2133 يورو، والبنطلون بـ891 يورو، والقبعة بـ797 يورو،

تعاونت شيرين في الإطلالتين مع منسق الأزياء اللبناني سيدريك حداد.



يعد هذا الحفل هو أول ظهور فني لشيرين عبد الوهاب بعد شائعة عودتها لزوجها السابق حسام حبيب، التي تداولها الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية عقب تصريحات منظم الحفلات يوسف دندش، وذلك وفقًا لموقع «في الفن».



ومن جانبها، نفت شيرين عبد الوهاب صحة الأخبار المتداولة وأكدت أنها جميعًا عارية عن الصحة.



قبعة من تصميم ألكيسندر فوتيه

فستان من جورج حبيقة مرصع بالأحجار من مجموعة ربيع وصيف 2022

بدلة كاملة من تصميم ألكيسندر فوتيه

بدلة كاملة من تصميم ألكيسندر فوتيه

بدلة كاملة من تصميم ألكيسندر فوتيه

فستان من جورج حبيقة مرصع بالأحجار من مجموعة ربيع وصيف 2022

فستان من جورج حبيقة مرصع بالأحجار من مجموعة ربيع وصيف 2022