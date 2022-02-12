الملح للتخلص من انتفاخ العينين...

يعاني الكثير من السيدات مشكلة انتفاخ العينين، لذلك نقدم إليك حلًا طبيعيًا من مكونات موجودة بمنزلك وستتخلصين من انتفاخ العينين في دقائق معدودة.
تعرفي على الطريقة معنا وطبقيها بنفسك واستمتعي بإطلالة جميلة دومًا وذلك وفقًا لموقع «سيدتي».
المكونات وطريقة التطبيق
ضعي في وعاء بعض المياه الفاترة، وأضيفي إليها نصف ملعقة صغيرة من الملح. بلّلي فوطة قطنية نظيفة بالمياه المملحة وضعيها على عينيك المغلقتين. من ثم بلليها ثانية وضعيها مجددًا على عينيك لمدة دقيقة وأزيليها بعدها، من ثم اغسلي عينيك بالماء البارد.
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