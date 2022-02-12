الملح للتخلص من انتفاخ العينين

القاهرة - بوابة الوسط

يعاني الكثير من السيدات مشكلة انتفاخ العينين، لذلك نقدم إليك حلًا طبيعيًا من مكونات موجودة بمنزلك وستتخلصين من انتفاخ العينين في دقائق معدودة.

تعرفي على الطريقة معنا وطبقيها بنفسك واستمتعي بإطلالة جميلة دومًا وذلك وفقًا لموقع «سيدتي».