فوائد منظف الوجه الزيتي

القاهرة - بوابة الوسط

يروج لمنظف الوجه الزيتي كخطوة أولى في روتين العناية ببشرتنا، نظرًا لقدرته المذهلة على تكسير طبقات المكياج والزيوت وواقي الشمس وغيرها من المنتجات القابلة للذوبان في الزيت على بشرتنا، حسب «فستاني».