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فوائد منظف الوجه الزيتي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 فبراير 2022, 12:00 مساء
فوائد منظف الوجه الزيتي
منظف الوجه الزيتي (الإنترنت)
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يروج لمنظف الوجه الزيتي كخطوة أولى في روتين العناية ببشرتنا، نظرًا لقدرته المذهلة على تكسير طبقات المكياج والزيوت وواقي الشمس وغيرها من المنتجات القابلة للذوبان في الزيت على بشرتنا، حسب «فستاني».

دعينا نتعرف على فوائد منظف الوجه الزيتي:
يعمل بفاعلية لتنظيف المسام وإزالة الرؤوس السوداء.
يساعد على موازنة الدهون الموجودة على سطح البشرة.
يساعد على حماية طبقة الدهون الطبيعية الموجودة على سطح البشرة وأيضًا البكتيريا النافعة التي تعيش هناك.
يزيل الجلد الميت والشوائب.
يساعد في الحفاظ على ترطيب البشرة.
يعمل على تكسير طبقات المكياج الكثيرة الموجودة على سطح البشرة، خصوصًا إذا كانت مضادة للماء.

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