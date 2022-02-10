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احذري تسريح شعرك بهذه الطريقة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 فبراير 2022, 11:00 صباحا
احذري تسريح شعرك بهذه الطريقة
من المثير للقلق أن النساء يستخدمن فرشاة واحدة لجميع المهام (الإنترنت)
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يعتبر تمشيط الشعر عملًا بسيطًا نقوم به عندما نستيقظ في الصباح، أو عندما نستحم، أو في بعض الأحيان، قبل مغادرة المنزل مباشرة. ولكن، اتضح أن هذا العمل البسيط المتمثل في تمشيط شعرنا أكثر تعقيدًا مما كنا نعتقد.

وفي الواقع، يخاطر الملايين من الأشخاص ذوي الشعر الطويل بالتعرض لأضرار طويلة المدى عن طريق تمشيط شعرهم بفرشاة شعر خاطئة، أو التمشيط بشدة أو التعامل مع العقد بخشونة، وفق «24».

وقالت شوان بلفري من تانجل تيزر «من المثير للقلق أن نرى عدد النساء اللواتي يقمن بتنظيف شعرهن بشكل غير صحيح ويتسببن في أضرار غير ضرورية لشعرهن، وبغض النظر عن نوع وملمس الشعر، من المهم استخدام فرشاة شعر مناسبة ولطيفة».

ومن المثير للقلق أيضًا أن النساء يستخدمن فرشاة واحدة لجميع المهام، ومن الطرق الجيدة للمقارنة هو أنك لن تستخدمين فرشاة كريم الأساس لوضع أحمر الخدود، فلماذا تستخدمين فرشاة فك التشابك للتعامل مع الشعر الجاف؟

ووجدت أن ثلاثة أرباع النساء اعترفن باستخدام نفس فرشاة الشعر لجميع جوانب العناية بالشعر، على الرغم من النصائح باستخدام أدوات مختلفة لمهام مثل تمشيط الشعر المبلل أو فك التشابك أو التجفيف بالمجفف.

وبينما تمتلك 30 في المئة من النساء فرشاة شعر واحدة أو اثنتين فقط، فإن السُدس لديهن أكثر من سبع فراشي مكياج، ولكن على الرغم من أن 22 في المئة من النساء لديهن روتين محدد للعناية بخصلات الشعر، إلا أن أكثر من النصف اعترفن بأنهن لا يعرفن ما إذا كن يستخدمن الفرشاة المناسبة لنوع شعرهن. كما ظهر أن أكثر من نصف الذين شملهن استطلاع أجرته تانجل تيزر، لجأن إلى قص شعرهن في محاولة لتسهيل العناية به، بحسب جريدة ميرور البريطانية.

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