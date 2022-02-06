استوحي إطلالتك الكاجوال من «الفاشون بلوجر» فاتيما بدوي

القاهرة - بوابة الوسط

تفضل كثيرات اختيار الإطلالات الكاجوال للخروجات السريعة لتوفير الوقت اللازم لتنسيق قطع الملابس معًا.

لذلك نقدِّم إليكِ بعض نصائح ارتداء الملابس الكاجوال بطريقة عصرية وفقًا لـ«الفاشون بلوجر»، فاتيما بدوي، تعرفي عليها معنا واستوحي منها إطلالتكِ للعمل أو للجامعة.

قد يظن بعضهن أن ارتداء الملابس الكاجوال أمر بسيط لا يحتاج إلى أي تنسيق سوى اختيار سروال من الجينز مع تيشرت قطني وحذاء رياضي، على العكس من ذلك، فإن تنسيق تلك الإطلالات يحتاج إلى قدر بسيط من التركيز لاختيار الألوان المناسبة والستايلات المريحة للحصول على مظهر عصري جذاب ومريح في النهاية.



الألوان

- توضح «الفاشون بلوجر»، فاتيما بدوي، أن درجات الألوان المحايدة الصديق الأفضل للحصول على إطلالة غير رسمية، كما أنها الأفضل لتنسيقها مع باقي درجات الألوان وتمنحكِ مظهرًا مريحًا وعمليًّا. اختاري من بين درجات الألوان المحايدة التي تتضمن الألوان الفاتحة والداكنة من الأبيض والرمادي والزيتوني والأزرق الداكن والأسود. بهذه الطريقة، يمكنكِ بسهولة ملاءمة القطع معًا بألوان متباينة ومتكاملة.

الأحذية

- وتضيف فاتيما: عليكِ اختيار الأحذية المسطحة أو الفلات لتكون الأنسب لإطلالات الكاجوال، تجنبي اختيار الكعب العالي، فالهدف الأول من ارتداء الكاجوال الشعور بالراحة دون تكلف. كما يمكنكِ ارتداء الصنادل ذات الأربطة أو الباليرينا الناعمة أو حتى الأحذية الرياضية.

النقوش والرسمات

- ركزي على التفاصيل مثل النقوشات والخطوط من الإضافات اللطيفة للملابس الكاجوال، اختاري التفاصيل الصغيرة ذات الأشكال المرحة وتجنبي كبيرة الحجم ذات الألوان أو النقوش المزعجة.

القطع الأساسية

- احرصي على اقتناء مجموعة من القطع الأساسية التي يسهل تنسيقها مع باقي القطع بشكل سريع ومريح. اختاري الملابس الأساسية المريحة والعصرية وخزنيها معًا داخل الخزانة ليسهل الوصول إليها عند الحاجة لارتداء استايل كاجوال.

- و تشتمل تلك القطع على بلوزات سادة باللون الأبيض أو الأسود، بنطلون جينز بألوانه الداكنة أو الفاتحة، تيشرتات قطنية بألوان محايدة، بلوفرات أوفر سايز، جاكت شتوي باللون الأسود، جاكت جينز، جيبة ماكسي باللون الأسود.

الإكسسوارات

- إضافة قطع بسيطة من الإكسسوارات تضفي لمسة أنيقة وعصرية لملابسك الكاجوال، ارتدي قلادة طويلة وناعمة أو مجموعة من الأساور والأقراط.

إليك أهم النصائح التي تحتاجين إليها لارتداء الملابس الكاجوال وتنسيقها بشكل أنيق