اصنعي مزيل مكياج طبيعي بنفسك

القاهرة - بوابة الوسط

يعد مزيل المكياج من الأشياء الأساسية لدى أي سيدة، لذلك نقدم إليكِ طريقة صنع مزيل مكياج في المنزل من مواد طبيعية تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «جمالك».