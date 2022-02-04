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رحيل مصمم الأزياء الإسباني أنتونيو ميرو

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 فبراير 2022, 02:41 مساء
رحيل مصمم الأزياء الإسباني أنتونيو ميرو
صورة أرشيف ملتقطة في 7 يناير 2007 تظهر مصمم الأزياء الإسباني انتونيو ميرو (الثاني من اليمين) مع مهاجرين سنغاليين شاركوا في عرض لمجموعة تصاميمه في برشلونة (أ ف ب)
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أعلن وزير الثقافة الإسباني وفاة مصمم الأزياء، أنتونيو ميرو، أحد أبرز وجوه أوساط الموضة في هذا البلد عن 74 عاما.

يأتي ذلك بعد مسيرة امتدت على نصف قرن، ودفعت بعض التصاميم «البرشلونية الهوى» إلى منصات العروض الدولية.

وقال وزير الثقافة، ميغيل إيسيتا، عن المصمم الكاتالوني «فليرقد بسلام»، حسب «فرانس برس».

وكتب رئيس إقليم كاتالونيا بيره اراغونيس في تغريدة «حزنت لنبأ وفاة توني ميرو أحد أبرز وجوه الموضة الكاتالونية».

وقال خاومي كولبوني المسؤول في بلدية برشلونة في تغريدة أيضا «كان يعشق برشلونة ويتمتع بحس ابداعي وثوري».

ولد ميرو العام 1947 في ساباديل قرب برشلونة في شمال شرق إسبانيا وتوفي جراء تعرضه لأزمة قلبية على ما ذكرت وسائل الإعلام.

وكان ميرو ابن خياط وفتح أول متجر له في برشلونة في نهاية الستينيات عندما كان في سن العشرين فقط.

ولفتت تصاميمه الأنظار سريعا وتمكن في العام 1976 من إطلاق ماركته الخاصة وأقام بعد ذلك عروضا في مدن مثل باريس ونيويورك وطوكيو.

كان يتمتع بأسلوب متوسطي الملامح مرتبط جدا بصورة برشلونة. وصمم أيضا أزياء الافتتاح في دورة الألعاب الأولمبية في برشلونة العام 1992. وصمم كذلك زي شرطة كاتالونيا وشركات خاصة أيضا.

ونال ميرو جوائز عدة من بينها جائزة كريستوبال بالنسياغا الوطنية للموضة والميدالية الذهبية للفنون الجميلة العام 2002.

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