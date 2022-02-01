تصميمات جديدة لـ«زياد نكد» في ربيع وصيف 2022

القاهرة - بوابة الوسط

بلمسات إبداعية فريدة من نوعها عكس مظهر كلاسيكي وعصري رائع للمرأة بطريقة مبهرة، بهذه التفاصيل جرى الكشف عن أحدث مجموعة أزياء لزياد نكد هوت كوتور ربيع وصيف 2022 وذلك ضمن أسبوع الموضة في باريس.



جاءت مجموعة زياد نكد هوت كوتور ربيع وصيف 2022 مميزة للغاية بحيث تتناسب مع أذواق مختلف السيدات حول العالم والتي حملت عنوان «muZeum» (المتحف). وبعد إلقاء النظرة الأولى على المجموعة يمكنك أن تشعري وكأن لوحات المتحف والتماثيل الموجودة به بدأ بالتحرك والتحول على هيئة فساتين سهرة مناسبة للمرأة الأنيقة في عصرنا هذا.



حيث بدت المجموعة مستلهمة من المتاحف القديمة والتفاصيل الكلاسيكية العتيقة وظهر ظهر بشكل واضح مع مختلف تفاصيل الفساتين التي جرى تقديمها. إلى جانب الحرص على أن تكون هناك لمسة عصرية تجعل إطلالة المرأة مواكبة لأحدث صيحات الموضة العالمية. إلى جانب ظهور الفساتين التي تتميز بقصات وتفاصيل هندسية بشكل كبير خلال المجموعة والتي جاءت معبرة عن أسلوب المصمم زياد نكد.



شاهدي معنا بعض الفساتين واستوحي منها إطلالتك.

أحدث مجموعة أزياء لزياد نكد هوت كوتور ربيع وصيف 2022

أحدث مجموعة أزياء لزياد نكد هوت كوتور ربيع وصيف 2022

أحدث مجموعة أزياء لزياد نكد هوت كوتور ربيع وصيف 2022

أحدث مجموعة أزياء لزياد نكد هوت كوتور ربيع وصيف 2022

أحدث مجموعة أزياء لزياد نكد هوت كوتور ربيع وصيف 2022

أحدث مجموعة أزياء لزياد نكد هوت كوتور ربيع وصيف 2022

أحدث مجموعة أزياء لزياد نكد هوت كوتور ربيع وصيف 2022

أحدث مجموعة أزياء لزياد نكد هوت كوتور ربيع وصيف 2022

أحدث مجموعة أزياء لزياد نكد هوت كوتور ربيع وصيف 2022