الفرق بين البودي سبلاش والميست

القاهرة - بوابة الوسط

ما الفرق بين بودي سبلاش وبودي ميست؟ سؤال يدور في بال الكثير من النساء في الواقع، هذان المستحضران متشابهان جدا في الكثير من التفاصيل لكن يختلفان بأمور بسيطة. من هنا، لنسهل عليكِ عملية اختيار الأنسب لكِ، سنعرفكِ على الفرق بينهما تعرفي عليه معنا وفقا لموقع «جمالك».

ما هو بودي سبلاش؟

- هو عبارة عن مستحضر بتركيبة سائلة يحتوي على مكونات قد تكون طبيعية أو مصنعة وتتداخل في تركيبته روائح عطرية.

- البودي سبلاش يشبه إلى حد ما العطر كونه يزودكِ برائحة منعشة وجميلة.

- يساعد البودي سبلاش في الحفاظ على رائحة جسم عطرة وجميلة ويخفف في بعض الأحيان من الروائح غير المحببة.

- يمكن تطبيق البودي سبلاش على الجسم مباشرة تماما مثل العطور. إضافة إلى ذلك، يفضل نثره في أماكن النبض أي عند الرقبة ومعصم اليد.

- يحتوي البودي سبلاش على نسبة عالية من الكحول التي تساعد في التخلص من البكتيريا والجراثيم المتراكمة على الجسم، الأمر الذي يساعد في التخفيف من إفرازات الروائح.

- يحتوي بودي سبلاش على الكثير من المكونات المشابهة للعطور وبالتالي لديه الفعالية نفسها تقريبا.