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الفرق بين البودي سبلاش والميست

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يناير 2022, 02:01 مساء
الفرق بين البودي سبلاش والميست
فروق بسيطة بين البودي سبلاش والميست تعرفي عليها
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ما الفرق بين بودي سبلاش وبودي ميست؟ سؤال يدور في بال الكثير من النساء في الواقع، هذان المستحضران متشابهان جدا في الكثير من التفاصيل لكن يختلفان بأمور بسيطة. من هنا، لنسهل عليكِ عملية اختيار الأنسب لكِ، سنعرفكِ على الفرق بينهما تعرفي عليه معنا وفقا لموقع «جمالك».

ما هو بودي سبلاش؟
- هو عبارة عن مستحضر بتركيبة سائلة يحتوي على مكونات قد تكون طبيعية أو مصنعة وتتداخل في تركيبته روائح عطرية.
- البودي سبلاش يشبه إلى حد ما العطر كونه يزودكِ برائحة منعشة وجميلة.
- يساعد البودي سبلاش في الحفاظ على رائحة جسم عطرة وجميلة ويخفف في بعض الأحيان من الروائح غير المحببة.
- يمكن تطبيق البودي سبلاش على الجسم مباشرة تماما مثل العطور. إضافة إلى ذلك، يفضل نثره في أماكن النبض أي عند الرقبة ومعصم اليد.
- يحتوي البودي سبلاش على نسبة عالية من الكحول التي تساعد في التخلص من البكتيريا والجراثيم المتراكمة على الجسم، الأمر الذي يساعد في التخفيف من إفرازات الروائح.
- يحتوي بودي سبلاش على الكثير من المكونات المشابهة للعطور وبالتالي لديه الفعالية نفسها تقريبا.

ما هو بودي ميست؟
- هو عبارة عن مستحضر بتركيبة سائلة يحتوي على مكونات قد تكون طبيعية أو مصنعة وتتداخل في تركيبته روائح عطرية.
- يساعد بودي ميست في ترطيب البشرة من العمق وإنعاشها، كما أن بعض المنتجات يمكن نثرها على الوجه أو الشعر على حد سواء.
- يساعد البودي ميست في الحفاظ على رائحة جسم عطرة وجميلة.
- يمكن نثر بودي ميست على البشرة كما الملابس للحصول على رائحة منعشة.
- البودي ميست هو التركيبة الأضعف للعطور، أي فعاليته لا تدوم طويلا ويجب إعادة نثر بودي ميست على البشرة والملابس كل عدة ساعات للحفاظ على رائحة جميلة.
- لا يحتوي البودي ميست على مكونات تحارب الرائحة الكريهة وبالتالي لا يخفف منها أو يحاربها. كما أنه لا يقلل من نسبة البكتيريا في الجسم، بل يعمل فقط على إعطاء رائحة جميلة.
- يمكن نثر بودي ميست مع العطور لزيادة قوة الرائحة ولتصبح بارزة أكثر.

ما الفرق بين بودي سبلاش وبودي ميست؟
- البودي ميست والبودي سبلاش يشبهان بعضهما إلى حد كبير، لكن هناك بعض الاختلافات البسيطة وهي:
- رائحة بودي سبلاش تكون عادة أقوى من بودي ميست وتدوم لفترات أطول.
- يساعد البودي سبلاش على محاربة البكتيريا والجراثيم ليخفف من رائحة الجسم المزعجة، أما البودي ميست فيعمل على تزويد الجسم برائحة جميلة فقط.
- يمكن نثر بودي ميست مع العطر، لكن يفضل عدم نثر بودي سبلاش مع العطور كون رائحته قوية ومن الممكن أن تتضارب مع العطر.
 

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