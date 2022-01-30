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سعر فستان ناسي عجرم في «Joy Awards»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يناير 2022, 01:34 مساء
سعر فستان ناسي عجرم في «Joy Awards»
النجمة اللبنانية نانسي عجرم تختار فستانا أنيقا من تصميم أليكسندر فوتييه لحضور حفل «Joy Awards» (الإنترنت)
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حرصت النجمة اللبنانية نانسي عجرم على حضور حفل توزيع «Joy Awards» في المملكة العربية السعودية، المرشحة فيه لجائزة المطربة المفضلة، منافسة كلًّا من النجمات أصالة وإليسا وأحلام.

واختارت نانسي عجرم فستانًا أنيقًا من تصميم أليكسندر فوتييه، ويصل سعره إلى 5154 دولارًا، أي ما يعادل 80 ألف جنيه، جاء الفستان مناسبًا لقوام نانسي، شاهده من موقع بيعه، وتركت شعرها مموجًا ومنسدلًا كعادتها.

الفستان نفسه ظهرت به منذ سنوات كل من نادين نسيب نجيم والإعلامية لجين عمران، وذلك وفقًا لموقع «في الفن».
شاهدي معنا الفستان واستوحي منه إطلالتكِ.
 

النجمة اللبنانية نانسي عجرم تختار فستانا أنيقا من تصميم أليكسندر فوتييه لحضور حفل «Joy Awards» (الإنترنت)
النجمة اللبنانية نانسي عجرم تختار فستانا أنيقا من تصميم أليكسندر فوتييه لحضور حفل «Joy Awards» (الإنترنت)
النجمة اللبنانية نانسي عجرم تختار فستانا أنيقا من تصميم أليكسندر فوتييه لحضور حفل «Joy Awards» (الإنترنت)
النجمة اللبنانية نانسي عجرم تختار فستانا أنيقا من تصميم أليكسندر فوتييه لحضور حفل «Joy Awards» (الإنترنت)
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