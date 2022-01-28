نصائح للتخلص من جفاف الشعر شتاء

القاهرة - بوابة الوسط

تؤثر العوامل البيئية كانخفاض درجة الحرارة على خصلات الشعر، ما يؤدي إلى جفافه.

كما أن التعرض للرياح يمكن أن يجرد فروة الرأس من الزيوت الإضافية، وبالتالي يسبب جفاف الشعر، وفق «جمالك».

وإليك هنا بعض الحلول لمعالجة جفاف الشعر في الشتاء وطرق الوقاية منه.

غسل الشعر

اغسلي شعركِ من 2-3 مرات في الأسبوع، حتى تمنعي جفافه. وتأكدي دائما من تجفيف الخصلات قبل مغادرة المنزل؛ لأن الرطوبة الموجودة في شعركِ عندما تتعرض للهواء البارد ستلحق الضرر به وتجعله أكثر هشاشة وجفافا.

المياه الساخنة

صحيح أن في فصل الشتاء قد تكون المياه الساخنة أمر ممتع ودافئ، لكنها تزيل الزيوت الطبيعية والرطوبة من شعركِ، مما يجعله جافا ويؤدي إلى ظهور القشرة. من هنا اغسلي شعرِك بالمياه الفاترة للمحافظة على الرطوبة خلال فصل الشتاء.