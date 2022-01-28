نصائح للتخلص من جفاف الشعر شتاء...

تؤثر العوامل البيئية كانخفاض درجة الحرارة على خصلات الشعر، ما يؤدي إلى جفافه.
كما أن التعرض للرياح يمكن أن يجرد فروة الرأس من الزيوت الإضافية، وبالتالي يسبب جفاف الشعر، وفق «جمالك».
وإليك هنا بعض الحلول لمعالجة جفاف الشعر في الشتاء وطرق الوقاية منه.
غسل الشعر
اغسلي شعركِ من 2-3 مرات في الأسبوع، حتى تمنعي جفافه. وتأكدي دائما من تجفيف الخصلات قبل مغادرة المنزل؛ لأن الرطوبة الموجودة في شعركِ عندما تتعرض للهواء البارد ستلحق الضرر به وتجعله أكثر هشاشة وجفافا.
المياه الساخنة
صحيح أن في فصل الشتاء قد تكون المياه الساخنة أمر ممتع ودافئ، لكنها تزيل الزيوت الطبيعية والرطوبة من شعركِ، مما يجعله جافا ويؤدي إلى ظهور القشرة. من هنا اغسلي شعرِك بالمياه الفاترة للمحافظة على الرطوبة خلال فصل الشتاء.
زيت مرطب
في فصل الشتاء، من المفضل اللجوء إلى زيت الشعر من أجل استعادة الرطوبة اللازمة التي تحتاجها خصلاتكِ. فخلال الأيام الباردة يصبح الشعر جافا أكثر من المعتاد، لذلك أنتِ بحاجة إلى مستحضر يحافظ على الرطوبة قدر المستطاع، مما يجعل زيت الشعر الخيار الأنسب.
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