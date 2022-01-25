الطرق الصحيحة للحفاظ على المكياج

القاهرة - بوابة الوسط

المكياج هو أداتكِ السحرية للحصول على إطلالة مثالية في المناسبات المختلفة، وحتى تحافظي على هذه الإطلالة لأطول فترة ممكنة، عليكِ التعرف إلى الطرق الصحيحة للعناية بالمكياج.

ذلك لأنه من الأدوات التي تلامس البشرة والعين، وهي مناطق حساسة وأي إهمال في التعامل معها يؤدي إلى مشكلات صحية أنتِ في غنى عنها.

لهذا يجب الحرص عند شراء أدوات المكياج المختلفة، تعلم الطرق الصحيحة لتنظيفها حتى لا تكون بيئة جيدة لتجمع الميكروبات والجراثيم، وإليكِ مجموعة من النصائح التي تعينكِ على القيام بذلك