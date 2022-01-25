الطرق الصحيحة للحفاظ على المكياج...

المكياج هو أداتكِ السحرية للحصول على إطلالة مثالية في المناسبات المختلفة، وحتى تحافظي على هذه الإطلالة لأطول فترة ممكنة، عليكِ التعرف إلى الطرق الصحيحة للعناية بالمكياج.
ذلك لأنه من الأدوات التي تلامس البشرة والعين، وهي مناطق حساسة وأي إهمال في التعامل معها يؤدي إلى مشكلات صحية أنتِ في غنى عنها.
لهذا يجب الحرص عند شراء أدوات المكياج المختلفة، تعلم الطرق الصحيحة لتنظيفها حتى لا تكون بيئة جيدة لتجمع الميكروبات والجراثيم، وإليكِ مجموعة من النصائح التي تعينكِ على القيام بذلك
اختيار علامات تجارية مشهورة
من المعروف أن العلامات التجارية المشهور لمستحضرات التجميل أغلبها باهظ الثمن، هذا ما يجعل بعض النساء يلجأن إلى المنتجات مجهولة الهوية الرخيصة، مما يعرضهن لمشكلات خطيرة مثل حدوث عدوى فيروسية أو التهابات للبشرة والعيون؛ لأنها تصنع بمنتجات رديئة لا تراعى فيها عوامل الأمان والسلامة.
ولحل هذه المشكلة بدأت الكثير من شركات التجميل تقديم منتجات بأسعار متوسطة وبجودة جيدة تناسب جميع أنواع البشرة وتحميها من الأمراض، كما أنها تصنع منتجاتها بمواد تسمح لها بالبقاء لفترات طويلة ولا تفسد سريعًا.
العناية بكريم الأساس ومصحح العيوب (الكونسيلر)
يعتبر الكونسيلر وكريم الأساس من أكثر مستحضرات التجميل عمرًا، وذلك لأنهما أقل عرضه للتلوث والفساد، حيث إن أغلب شركات التجميل تصنع كريمات الأساس ومصحح العيوب في أنابيب بلاستيكية معزولة عن الضوء والحرارة، فهي بذلك تهيأ لهما البيئة المناسبة حتى يصلحا لعدة سنوات، أما إذا كان كريم الأساس أو مصحح العيوب الذي تمتلكينه مصممًا عكس ذلك، فيفضل التخلص منه بعد مرور نصف تاريخ الصلاحية الخاص بهما أو وضعهما بعيدًا عن الضوء والملوثات الخارجية قدر الإمكان.
ظلال العيون.. وبودرة الخدود
تتكون ظلال العيون وبودرة الخدود من مساحيق ملونة لتعطي البشرة إطلالة مميزة، ولذلك فلا يدخل الماء في تكوينها إطلاقًا، وهي أيضًا من المستحضرات ذات العمر الافتراضي الطويل، لكن إذا تم إهمالها وتركها في أماكن تعرضها للحرارة أو الماء والرطوبة فهذا يسرع كثيرًا من فسادها أو تلفها، ولمزيد من الحرص، عليكِ دائمًا إلقاء نظرة عليها قبل الاستخدام فإذا لاحظتي أي نسيج رقيق على سطها تخلصي منها فورًا، لأن هذا النسيج هو عبارة عن تجمع للبكتريا والفطريات.
أحمر الشفاه وأقلام التحديد
أكثر العادات التي تبقي أحمر الشفاه جيدًا وصالحًا للاستخدام، هي مراعاة غلقه بإحكام بعد كل استخدام، ولا مانع من وضعه في الثلاجة في أوقات الحرارة الشديدة حتى يحافظ على تماسكه، وعادة ما يبقى أحمر الشفاه صالحًا للاستخدام لمدة 12 شهرًا من تاريخ الإنتاج، لكن إذ لوحظ تغير في ملمسه أو رائحته فيجب التخلص منه فورًا.
طلاء الأظافر
الحرارة هي العامل الأساسي في تسريع فساد طلاء الأظافر، فهو يتكون من مواد طيارة سريعة الجفاف، فإذا تعرض للهواء أو الحرارة يجف ويفسد سريعًا، لهذا يمكن وضعه في الثلاجة للحفاظ عليه أطول وقت ممكن، والاهتمام بغلقه بإحكام بعد كل استخدام.
فرش المكياج المختلفة
فرش المكياج هي يدكِ اليمنى في الحصول على المظهر الرائع والجذاب، فهي لا تقل أهمية أبدًا عن مستحضرات التجميل نفسها، لذلك يجب التأني في اختيارها، بحيث أن تكون ناعمة وانسيابية على البشرة، كما يجب غسلها بالماء وسائل الاستحمام بعد كل استخدام وتركها لتجف أو استخدام سشوار الشعر لهذه المهمة.
الكحل والآي لاينر والماسكرا
من الأدوات الحساسة جدًّا، لذلك لا يجب إطلاقًا شراء منتجات رخيصة أو غير معروفة من هذه المستحضرات وذلك لأنه لا يوجد أغلى من العين، كما أنها منتجات شخصية لايمكن تبادلها ولا مشاركتها مع الآخرين حتى لا تعرضكِ للفيروسات، وللعناية بها يجب غلقها جيدًا بعد الاستخدام وإبعادها عن أشعة الشمس قدر المستطاع حتى لا تفقد مفعولها وتتحول إلى مادة لزجة، وعادة ما يدوم الكحل والآي لاينر والماسكرا لمدة سنتين هذا في حالة عدم تغير اللون أو الملمس أو صدرت عنهما روائح كريهة.
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