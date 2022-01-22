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3 طرق لتحضير چل الحواجب منزليا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 يناير 2022, 02:12 مساء
3 طرق لتحضير چل الحواجب منزليا
إليكِ طريقة عمل چل الحواجب في المنزل.. تعرفي على الخطوات معنا (الإنترنت)
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تعد العناية بالحواجب من الخطوات التي تساعد على إبراز جمال الوجه، فبعد أن تنتهي من ترتيب الحواجب، لا بد من القيام باللمسة الأخيرة، ألا وهي استخدام چل الحواجب.

تطبيق هذا المستحضر أصبح خطوة أساسية ضمن الروتين الجمالي، وذلك للحصول على حواجب مرتبة ومحافظة على شكلها طيلة اليوم.

يمكن استخدام چل الحواجب من دون أن تقومي برسم حاجبيكِ، ما سيساعدكِ في تمشيط الشعيرات بطريقة مرتّبة وجعلها تبدو أكثر كثافة، وذلك وفقًا لموقع «جمالك». .

لذلك نقدم إليكِ طريقة عمل چل الحواجب في المنزل، تعرفي على الخطوات معنا وطبقيها بنفسك.

الجيلاتين
- أضيفي ملعقة كبيرة من الجيلاتين دون نكهة مع نصف كوب من الماء الدافئ في وعاء الخلط وامزجيهما.
- إذا كان القوام سائلًا جدًا أضيفي قليلًا من مسحوق الجيلاتين واخلطيه حتى تصلي إلى القوام المطلوب.
- صبي الخليط في أنبوب المسكرة، وبعد ذلك، أضيفي 2-3 قطرات من زيت إكليل الجبل العطري ورجيه جيدًا.
- اتركي هذا الخليط لبضع ساعات، وسيكون جاهزًا للاستخدام ويمكنكِ تطبيقه على الحاجب.

زيت الخروع
- اخلطي القليل من چل الشعر خفيف القوام مع ملعقة صغيرة من زيت الخروع ورشة من بودرة ظلال العيون البنية مع بعضها البعض حتى تصبح سائلة.
- ضعي الخلطة في عبوة مسكرة واستخدمي فرشاة المسكرة لتوزيع چل الحواجب على الحواجب مع التمشيط للأعلى.

الفازلين
- أضيفي بودرة ظل جفون أسود لبودرة ظل جفون بني، ثم أضيفي القليل من البرايمر.
- أضيفي الفازلين للخليط واستمري في التقليب حتى تحصلي على چل الحواجب.
- بعد مزج المكونات جيّدًا، احتفظي بها في عبوة مسكرة نظيفة واستعيني بفرشاة المسكرة من أجل توزيع المثبت على الحواجب.

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