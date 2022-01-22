3 طرق لتحضير چل الحواجب منزليا

القاهرة - بوابة الوسط

تعد العناية بالحواجب من الخطوات التي تساعد على إبراز جمال الوجه، فبعد أن تنتهي من ترتيب الحواجب، لا بد من القيام باللمسة الأخيرة، ألا وهي استخدام چل الحواجب.

تطبيق هذا المستحضر أصبح خطوة أساسية ضمن الروتين الجمالي، وذلك للحصول على حواجب مرتبة ومحافظة على شكلها طيلة اليوم.