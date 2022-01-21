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بيع آخر حذاء صممه فيرجيل أبلوه في مزاد خيري

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 يناير 2022, 02:38 مساء
بيع آخر حذاء صممه فيرجيل أبلوه في مزاد خيري
زوجا أحذية رياضية نايكي - فويتون من تصميم الأميركي فيرجيل أبلوه في مقر دار سوذبيز في نيويورك في 19 يناير 2022 (أ ف ب)
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أعلنت دار سوذبيز طرح أحذية «Louis Vuitton-Nike» الرياضية، التي صممها فيرجيل أبلوه لآخر عرض أزياء خلال حياته عام 2021 وينتظرها هواة الجمع، في مزاد علني.

وأتي ذلك بعد شهرين من رحيل المصمم الأميركي الشهير، فيما يعود ريع المزاد لصالح أعمال خيرية، وفق «فرانس برس»، الخميس.

وسيباع 200 زوج أحذية متطابق من «Air Force 1»- وهو نموذج يُحتفل بعيده الأربعين عام 2022- بألوان البني والأبيض والقشدي ويتميز بزخارف «Louis Vuitton» ورمز الفاصلة الشهير لماركة Nike، على الإنترنت في الفترة الممتدة من 26 يناير إلى 8 فبراير.

وقُدمت هذه الأحذية الرياضية في يونيو 2021 لمجموعة «Nike-Vuitton» لربيع وصيف 2022، والتي تولى فيها فيرجيل أبلوه، ملك أزياء الشارع الفاخرة، منصب المدير الفني «الرجالي».

وتوفي أبلوه، مصمم الأزياء ومنسق الأسطوانات المولع بموسيقى الهيب هوب والمستشار السابق لمغني الراب كانييه ويست، بسبب السرطان في نهاية نوفمبر عن 41 عاما.

وجرى تحديد سعر الانطلاق في المزاد عند ألفي دولار، ويشمل أيضا حقيبة برتقالية.

وقد أصبحت الأحذية الرياضية في السنوات الأخيرة من المنتجات المحببة لدى هواة الجمع الذي يدفعون أحيانا عشرات آلاف الدولارات لشرائها.

وأشارت «سوذبيز» وLouis Vuitton وNike إلى أن فيرجيل أبلوه شارك في تنظيم المزاد قبل وفاته، وسيعود ريع الحدث لتمويل صندوق «Virgil Abloh Post-Modern Scholarship Fund» المخصص لتقديم منح تدعم تدريب الطلاب الأميركيين السود والمتحدرين من أصل أفريقي.

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