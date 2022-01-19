شمع العسل لبشرة رطبة طوال الشتاء

القاهرة - بوابة الوسط

إذا كنتِ مهتمة بأمور الجمال فبالتأكيد ستحرصين على قراءة المكونات الخاصة بكريمات الترطيب الشهيرة، وقد تجدين أن مكوناتها معقدة وتحتوي على الكثير من الرموز.

لكنكِ ستجدين أن المكون الرئيس في معظم هذه الكريمات هو العسل، والذي يعد من أهم مرطبات البشرة وأكثرها فعالية وفائدة.

فلم لا تستبدلين كريما منزليا بهذه الكريمات من صنع يديك يعتمد في مكوناته على العسل أيضًا.

إليكِ هذه الطريقة البسيطة الذي سوف تجعلك تستمتعين ببشرة رطبة طوال الشتاء وذلك وفقا لموقع «انتي أجمل».