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البزار للتخلص من البثور حول الفم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 يناير 2022, 01:05 مساء
البزار للتخلص من البثور حول الفم
وصفة طبيعية منزلية تخلصكِ من البثور حول الفم (الإنترنت)
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البثور التي تظهر حول الفم أو على أطراف الشفاه تعد من أكثر الأمور المزعجة لكل امرأة، خاصة إن كنتِ تهتمين باتباع روتين للعناية بالبشرة باستمرار.
ولأن التخلص من الحبوب بطريقة خاطئة يمكن أن يسبب وجود بعض العلامات على البشرة، نقدِّم لكِ وصفة طبيعية منزلية تخلصكِ من هذه المشكلة تمامًا وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات وطريقة التطبيق
يمكنكِ صنع معجون من البزار مضافًا له القليل من الماء، ثم يوضع الخليط على مكان تواجد البثور وتترك لبضع دقائق ثم تغسل بالماء الدافئ، ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين في اليوم للتخلص من الحبوب في أقل وقت ممكن.

ويحتوي البزار على عديد الفوائد الصحية للبشرة، أهمها خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات، لذلك يعد من أفضل العلاجات الطبيعية للأمراض الجلدية مثل الصدفية. ونظرًا لأن البثور التي تظهر حول الفم أو أطراف الشفاه تعد أحد أنواع الالتهابات، لذلك يعتبر البزار الحل الأمثل للتخلص منها في أسرع وقت.

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