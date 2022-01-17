البزار للتخلص من البثور حول الفم

القاهرة - بوابة الوسط

البثور التي تظهر حول الفم أو على أطراف الشفاه تعد من أكثر الأمور المزعجة لكل امرأة، خاصة إن كنتِ تهتمين باتباع روتين للعناية بالبشرة باستمرار.

ولأن التخلص من الحبوب بطريقة خاطئة يمكن أن يسبب وجود بعض العلامات على البشرة، نقدِّم لكِ وصفة طبيعية منزلية تخلصكِ من هذه المشكلة تمامًا وفقًا لموقع «جمالك».