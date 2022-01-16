Atwasat

رحيل المصمم الإيطالي نينو تشيروتي عن 91 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 يناير 2022, 01:30 مساء
رحيل المصمم الإيطالي نينو تشيروتي عن 91 عاما
المصمم الإيطالي نينو تشيروتي، 9 مارس 1985، نيس الفرنسية (أ ف ب)
alwasat radio

غيَّب الموت مصمم الأزياء الإيطالي، الشهير نينو تشيروتي، السبت، عن 91 عامًا، حسب صحيفة «كورييري ديلا سيرا».

والراحل يعد أحد أبرز مصممي الموضة الرجالية في القرن العشرين، والمعروف خصوصًا بابتكاره أسلوب «كاجوال شيك».

وذكرت صحيفة «كورييري ديلا سيرا» أن تشيروتي تُوفي في أحد مستشفيات مدينة فيرتشيلي بمقاطعة بيمونته في شمال غرب إيطاليا حيث كان يخضع لعملية جراحية في الورك.

وعلق نائب وزير التنمية الاقتصادية جيلبيرتو بيكيتو على وفاة تشيروتي قائلًا «عملاق من بين أصحاب المبادرات الإيطاليين يرحل عنا».

كذلك وصف رئيس الغرفة الوطنية للموضة الإيطالية كارلو كابازا المصمم الراحل بأنه «مجدد عظيم ومبتكر رؤيوي وممهد لأمور كثيرة استحالت واقعا اليوم».

وأضاف كابازا «هو يترك إرثا كبيرا: شجاعة الاستثمار والإيمان بالشباب. لقد كان الشخص الذي آمن بقدرات جورجو أرماني في ريعان الشباب وكان معلّما له».

وقال جورجو أرماني في تصريحات أوردتها «كورييري ديلا سيرا» إنه تلقى «بحزن كبير نبأ وفاة نينو تشيروتي»، مشيرًا إلى أن «نينو كانت لديه نظرة ثاقبة وفضول حقيقي وقدرة على الجرأة».

كذلك شبّهه صديقه المصور باولو روفيرسي بأنه «مثل الأمير سالينا في قصة لامبيدوزا وفيلم فيسكونتي، هذا الأرستقراطي الذي ينظر إلى عالمه يختفي أمام عينيه. لكن لا يزال موجودًا أمامنا أجمل من أي وقت مضى».

وأدخل نينو تشيروتي نمط «كاجوال شيك» إلى الموضة الرجالية الفاخرة من خلال ابتكاره في سبعينيات القرن العشرين أول سترة معاد تصميمها لتتماشى مع الموضة اليومية.

واستحال تشيروتي معلّما في أسلوب الموضة التي تجمع بين الأناقة والطابع المريح.

واضطر تشيروتي المولود في 25 سبتمبر 1930 في مدينة بييلا الإيطالية، أن يترك دروسه في الفلسفة عن سن العشرين، بعد وفاة والده سيلفيو، ليتسلم إدارة مصنع النسيج العائلي، مستغنيا بذلك عن حلمه بأن يصبح صحفيًا.

ستينمارك وكونورز وفيراري
وفي ستينيات القرن العشرين، التقى تشيروتي بجورجو أرماني الذي يصغره بأربع سنوات، واستعان بخدماته كمصمم للأزياء الرجالية. لكن هذه الثنائية التي تركت أثرًا كبيرًا في عالم الموضة انفرطت بعد عقد من الزمن بعد قرار أرماني تأسيس داره الخاصة العام 1975.

وحققت مجموعات الأزياء الرياضية المصممة من نينو تشيروتي نجاحًا كبيرًا في ثمانينيات القرن العشرين، وهو كان راعيا خصوصًا للاعب كرة المضرب الأميركي جيمي كونورز والمتزلج السويدي إينغمار ستينمارك.

غير أن الرياضيين لم يكونوا وحدهم من ارتدوا ملابسه؛ إذ ألبس تشيروتي بتصاميمه أسماء كبيرة في عالم التمثيل بينها الفرنسي جان بول بلموندو والإيطالي مارتشيلو ماستروياني.

وكان تشيروتي صاحب قوام طويل ورشيق، ولطالما أصرّ على تجربة تصاميمه على نفسه أولاً، حتى أنه احتفظ بالكثير منها في مصنع النسيج الذي أسسه جده في مسقط رأسه بييلا سنة 1881.

ومن بين أنشطته الكثيرة، كان تشيروتي أيضا المصمم الرسمي لفريق «فيراري» في رياضة فورمولا واحد سنة 1994. كما نال رتبة «فرسان العمل» سنة 2000.

وباع تشيروتي العام 2001 لمستثمرين إيطاليين علامته التجارية «تشيروتي 1881» التي أعيد بيعها لصندوق استثماري أميركي ثم إلى مجموعة «ترينيتي» الصينية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر عبر «WTV».. الأهلي طرابلس 3 - 1 الخمس

بث مباشر عبر «WTV».. الأهلي طرابلس 3 - 1 الخمس
في استعراض «بوابة الوسط» لأجندة أمم أفريقيا الأحد: ظهور تونسي وتأهل إيفواري منتظر واختبار جزائري

في استعراض «بوابة الوسط» لأجندة أمم أفريقيا الأحد: ظهور تونسي وتأهل إيفواري ...
ترامب لمناصريه في أريزونا: الديمقراطيين المتطرفون يريدون جعل الولايات المتحدة «بلدا شيوعيا»

ترامب لمناصريه في أريزونا: الديمقراطيين المتطرفون يريدون جعل الولايات المتحدة ...
تونغا تفلت من خطر «تسونامي»

تونغا تفلت من خطر «تسونامي»
«فرانس برس»: أين ذهبت هيئة الأمر بالمعروف في السعودية؟

«فرانس برس»: أين ذهبت هيئة الأمر بالمعروف في السعودية؟
مانشستر سيتي يهزم تشيلسي ويزيد فارق قمة «البريميرليغ» لـ13 نقطة

مانشستر سيتي يهزم تشيلسي ويزيد فارق قمة «البريميرليغ» لـ13 نقطة
إحصائية «بوابة الوسط» للدوري الليبي حتى الأسبوع الـ7: 131 هدفا.. صدارة للأهلي بنغازي والاتحاد.. والجويني بـ7 أهداف

إحصائية «بوابة الوسط» للدوري الليبي حتى الأسبوع الـ7: 131 هدفا.. صدارة للأهلي ...
2021 سادس أعلى الأعوام حرارة في التاريخ

2021 سادس أعلى الأعوام حرارة في التاريخ
البيت الأبيض: الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا قد يبدأ بين منتصف يناير وفبراير

البيت الأبيض: الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا قد يبدأ بين منتصف يناير وفبراير
كاركاتير خيري - النواب والدولة .. دسكات البقاء!

كاركاتير خيري - النواب والدولة .. دسكات البقاء!
«رايتس ووتش»: المحاكم الليبية في وضع مقيد لا يسمح لها بحل نزاعات الانتخابات

«رايتس ووتش»: المحاكم الليبية في وضع مقيد لا يسمح لها بحل نزاعات الانتخابات
جريدة «الوسط»: هواجس دولية من حلول منتصف 2022 دون انتخابات

جريدة «الوسط»: هواجس دولية من حلول منتصف 2022 دون انتخابات
رويترز: 742 جثة لمقاتلي «داعش» في ثلاجات خارج مصراتة

رويترز: 742 جثة لمقاتلي «داعش» في ثلاجات خارج مصراتة
السجن لأميركيين في محاولة تهريب معدات غوص محظورة إلى ليبيا

السجن لأميركيين في محاولة تهريب معدات غوص محظورة إلى ليبيا
غوتيريس يتحدث عن «خارطة الطريق» التي تعدها لجنة النواب

غوتيريس يتحدث عن «خارطة الطريق» التي تعدها لجنة النواب
«النواب» في رسالة للحافي: لا مساس بالقانون 11 إلا عبر المجلس

«النواب» في رسالة للحافي: لا مساس بالقانون 11 إلا عبر المجلس
عودةُ الدُب الروسي

عودةُ الدُب الروسي
الاجترار

الاجترار
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
جديد زهير مراد لفساتين زفاف 2022
جديد زهير مراد لفساتين زفاف 2022
العسل لترطيب البشرة شتاء
العسل لترطيب البشرة شتاء
لمحاربة الهالات السوداء
لمحاربة الهالات السوداء
البرتقالي المحروق لتزيين الشفاه في الشتاء
البرتقالي المحروق لتزيين الشفاه في الشتاء
فوائد حمض الستريك لبشرتك
فوائد حمض الستريك لبشرتك
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نانسي عجرم تخطف الأنظار باللون الأحمر
نانسي عجرم تخطف الأنظار باللون الأحمر...
وصفات طبيعية لعلاج الشيب المبكر
وصفات طبيعية لعلاج الشيب المبكر...
الفازلين للعناية بترطيب بشرتك في الشتاء
الفازلين للعناية بترطيب بشرتك في الشتاء...
أسباب تمنع نمو شعرك
أسباب تمنع نمو شعرك...
الأسباب المرضية لتساقط الشعر
الأسباب المرضية لتساقط الشعر...
المزيد
أسبوع الموضة في باريس يتحدى «أوميكرون»
أسبوع الموضة في باريس يتحدى «أوميكرون»...
رحيل المصمم الإيطالي نينو تشيروتي عن 91 عاما
رحيل المصمم الإيطالي نينو تشيروتي عن 91 عاما...
حل سحري لإطالة الرموش في أسبوع
حل سحري لإطالة الرموش في أسبوع...
فوائد حمض الستريك لبشرتك
فوائد حمض الستريك لبشرتك...
البرتقالي المحروق لتزيين الشفاه في الشتاء
البرتقالي المحروق لتزيين الشفاه في الشتاء...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط