فوائد حمض الستريك لبشرتك

القاهرة - بوابة الوسط

عزيزتي، حان الوقت لتدخلي مستحضرات حمض الستريك إلى روتين العناية ببشرتك، فتعرفي معنا على الأسباب.

كثيرة هي الأحماض التي يجري استخدامها في روتين العناية بالبشرة، من بينها حمض الستريك.

وحمض الستريك هو نوع من حمض ألفا هيدروكسي، المستخرج من الحمضيات مثل الليمون والبرتقال والجريب فروت، ويحمل منافع عديدة جدا على البشرة.

وهو بشكل أولي يسرع عملية تجدد الخلايا وينظف المسام، كما يمنع ظهور التصبغات الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس.

الفوائد:

يعمل كمقشر كيميائي ويساعد على التخلص من الجلد الميت والأوساخ العالقة في البشرة.

يساعد على التخلص من الزيوت الإضافية التي تفرزها البشرة.

يحتوي على فوائد مضادة للأكسدة، فهو يحمي البشرة من العوامل الخارجية الضارة، مثل أضرار أشعة الشمس.

يسرع عملية تجدد الخلايا وينظف المسام.

يساعد على محاربة علامات الشيخوخة والخطوط الرفيعة.