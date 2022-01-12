لمحاربة الهالات السوداء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 يناير 2022, 01:06 مساء
الكونسيلر يعمل على إخفاء البقع الداكنة تحت العين (الإنترنت)

ذكرت مجلة «Myself» أنه يمكن محاربة الهالات السوداء بواسطة الكونسيلر، حيث إنه يعمل على إخفاء البقع الداكنة تحت العين.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنه يمكن التخلص من الهالات المائلة للون البني أو الأزرق بواسطة كونسيلر ذي لون أصفر، حيث تعمل هذه الدرجة اللونية على تفتيح المواضع الداكنة، وفق «24».

ويراعى عدم وضع الكونسيلر على شكل هلال بمحازاة الهالات السوداء، وإنما على شكل مثلث تشير رأسه باتجاه الخدود. ويراعى أيضا توزيع الكونسيلر بواسطة الأصابع لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.

ولتجنب نشوء الهالات السوداء من الأساس، ينبغي أخذ قسط كاف من النوم ليلا وشرب السوائل بكمية كافية مع الإقلاع عن التدخين والخمر والابتعاد عن التوتر النفسي.

وفي حالة استمرار الهالات السوداء على مدار فترة طويلة، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب، نظرا لأنها قد تشير إلى نقص الحديد بالجسم أو فرط التصبغ الناجم عن التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية.

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