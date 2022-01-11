العسل لترطيب البشرة شتاء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يناير 2022, 02:15 مساء
ترطيب البشرة باستخدام العسل (الإنترنت)

في الشتاء خصوصا تصاب البشرة بالجفاف، وهو ما يستعدي عناية خاصة لها، مع تفضيل استخدام مستحضرات طبيعية بدلا من الكيميائية.

ومن المرطبات المعروفة للبشرة الجافة هي العسل، لأن له خصائص مضادة للالتهابات والميكروبات، وخصائص مضادة للأكسدة، يمكن أن تجعل البشرة ناعمة ولينة.

إضافة إلى مد البشرة بالمعادن والفيتامينات الأساسية، لتحسين جمالها والحصول على بشرة متوهجة أكثر، وفق «ثقف نفسك».

الطريقة الأولى
تأخذ كمية من العسل النقي ونفرك الجسم بها، ثم نتركه لمدة 10 دقائق قبل الحمام.

يفضل أن نتقوم بهذه الطريقة يوميا.

الطريقة الثانية
تجهيز كميات متساوية من زيت الزيتون، وشمع العسل، والعسل.

يذاب شمع العسل في مقلاة على درجة حرارة منخفضة.

ثم يمزج مع زيت الزيتون والعسل.

يمكنك تطبيق الخليط على الجسم لمدة 10 دقائق وأخذ حمام.

يمكنك القيام بذلك كل يوم أو يوم ويوم حسب حالة جفاف البشرة.

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