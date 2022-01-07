فوائد الألوفيرا لبشرتك وشعرك

الألوفيرا من أكثر المكونات المستخدمة للعناية بشعرك وبشرتك (الإنترنت)

تعد الألوفيرا (نبتة الصبار) من أكثر المكونات المستخدمة لمعالجة حروق الشمس، والجروح والتهابات الجلد الصغيرة.

وتعتبر الألوفيرا من أفضل النباتات المنزلية، لأنها لا تتطلب الكثير من العناية، وتتمتع بفوائد للحد من التهابات الجلد من خلال استخدام الجل الذي يوفر الترطيب لكل أنواع البشرة، حسب «جمالك».

ما هي فوائد الألوفيرا؟

يساعد جل الصبار المُستخرج من الصبار على تلطيف البشرة وعلاج الألم والالتهابات.

يتمتع الألوفيرا بخصائص مطهرة تساعد على مكافحة حب الشباب والبثور.

يساهم الصبار على توحيد لون البشرة ومكافحة البقع الداكنة أو التصبغات التي تظهر نتيجة تعرض البشرة لأشعة الشمس القوية.

يعمل الألوفيرا على ترطيب البشرة وعلاج جفافها، فضلا عن أنه يمنحها الليونة واللمعان.

تحتوي الألوفيرا على مضادات حيوية تساعد على الحد من ظهور تجاعيد الوجه وتزيد من مرونة الجلد.

وهناك الكثير من مستحضرات التجميل العناية بالبشرة والشعر، التي تعتمد بشكل أساسي على الألوفيرا ، ويمكنك الاستعانة بها للتخلص من كثير من المشاكل التي تواجهيها في ما يتعلق ببشرتك وشعرك، لكن احرصي على استخدام الأنواع الطبيعية التي لا تغالي في استخدام المكونات الأخرى الكيميائية مع الألوفيرا.