الأسباب المرضية لتساقط الشعر

عندما يكون معدّل تساقط الشعر أكثر من 100 شعرة في اليوم فهذا ما يعرف باسم تساقط الشعر المرضي (الإنترنت)

ينقسم تساقط الشعر إلى نوعين، الأول طبيعي والثاني غير طبيعي، وعليك أن تقلقي إذا كان تساقط شعرك من النوع الثاني.

ولمعرفة ما إذا كان تساقط الشعر طبيعيًا أو مرضيًا، قومي باختبار شد الخصلات في المنزل، ما عليكِ القيام به هو تمرير الأصابع بين الخصلات حتى الأطراف، إذا لاحظتِ وجود أكثر من شعرتين أو ثلاث في يدكِ، فأنت حتمًا تعانين من تساقط الشعر غير الطبيعي.

وهنا نستعرض الأسباب غير الطبيعية لتساقط الشعر، وفق «جمالك».

النقص في الفيتامينات: تتأثر خلايا بصلة الشعر بالنقص في الحديد والفيتامينات خصوصاً فيتامين د. هذا النقص عن المعدل الطبيعي يعتبر من أبرز أسباب تساقط الشعر.

الفطريات: الاحمرار والحكة التي تسببها الفطريات في فروة الرأس تؤدي الى تساقط الشعر. تبرز هذه المشكلة بشكل أكبر لدى الصغار، وغالبًا ما يرجع سببها الى عدوى من الحيوانات.

الحمل والولادة والرضاعة: يتعرض الجسم في مرحلة الحمل للإرهاق البدني بسبب الاضطرابات الهرمونية، ويزداد ذلك بشكل خاص عند الولادة، لذلك من الطبيعي أن تلاحظ المرأة تساقط شعرها خلال هذه المرحلة.