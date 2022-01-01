الروتين المثالي للعناية بالبشرة شتاء

العناية بالبشرة في فصل الشتاء يجنبك جفافها (الإنترنت)

تكمن مشكلة الشتاء بالنسبة للنساء في أنه يأتي ببريق ناعم لبشرتك ولكنه يتصاحب أيضًا بجفاف غير مريح وأحيانًا بظهور البثور والشوائب.

ومن المهم للغاية أن تقيمي بشكل روتيني المنتجات التي تستخدمينها واختيار تلك التي تتيح لبشرتك استعادة الترطيب المفقود، حسب «نيتروجينا».

فوائد الترطيب

قد يكون مستحضر الترطيب الذي تستخدمينه قد أبلى حسنًا خلال الصيف؛ ولكن بشرة الشتاء تحتاج إلى عناية شتوية إضافية. لا تنسي ترطيب يديك أيضًا وخصوصًا في الطقس الجاف بواسطة كريم ترطيب شتوي.

يمكنك إضافة بعض الزيوت الأساسية إلى مياه الاستحمام، ليس لآثارها المهدئة وحسب بل لإدخال بعض الزيوت الجيدة والمفيدة إلى بشرتك أيضًا. تأكدي من أن المياه فاترة لأن المياه الساخنة تزيل الزيوت بسرعة.

فوائد مستحضرات غسل الوجه

استعملي غسولًا للوجه لا يزيل الزيوت الطبيعية من وجهك وابحثي عن كريمات تحتوي زيوتًا جيدة ولا تسد المسام كزيت الأفوكادو أو الزيوت المعدنية أو زيت زهرة الربيع أو زيت اللوز.

وتجنبي استخدام منتجات تقشير قاسية قد تسبب جفاف البشرة. ويمكن أن تساعد الأقنعة المرطبة على منحك هذا النشاط والإشراقة الإضافيين.

منتجات الوقاية من الشمس في الشتاء

هل هي ضرورية؟ حتى وإن كانت الشمس في الشتاء أكثر لطفًا، إلا أنك ما زلت معرّضة لأشعتها المضرّة ولهذا واظبي على وضع الواقي من الشمس قبل مغادرتك المنزل وأعيدي تطبيقه كلما دعت الحاجة.

بشرة الشتاء الجافة

تقوم أنظمة التدفئة في الشتاء بتجفيف الهواء ولهذا حاولي تركيب مرطب للهواء في منزلك وخصوصاً في غرفة نومك لاستعادة الترطيب في الهواء والمساعدة على تجنيب بشرتك الجفاف.

ترطيب البشرة

هل يساعد شرب المياه في ذلك؟ لا يساعد شرب المياه جسمك وحسب؛ بل يساعد بشرتك أيضًا لتبقى شابة. لا تبخلي على جسمك بالمياه حتى ولو لم تكوني عطشى وسترين وتلمسين النتيجة.