الروتين المثالي للعناية بالبشرة شتاء

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 يناير 2022, 02:31 مساء
العناية بالبشرة في فصل الشتاء يجنبك جفافها (الإنترنت)

تكمن مشكلة الشتاء بالنسبة للنساء في أنه يأتي ببريق ناعم لبشرتك ولكنه يتصاحب أيضًا بجفاف غير مريح وأحيانًا بظهور البثور والشوائب.

ومن المهم للغاية أن تقيمي بشكل روتيني المنتجات التي تستخدمينها واختيار تلك التي تتيح لبشرتك استعادة الترطيب المفقود، حسب «نيتروجينا».

فوائد الترطيب
قد يكون مستحضر الترطيب الذي تستخدمينه قد أبلى حسنًا خلال الصيف؛ ولكن بشرة الشتاء تحتاج إلى عناية شتوية إضافية. لا تنسي ترطيب يديك أيضًا وخصوصًا في الطقس الجاف بواسطة كريم ترطيب شتوي.

يمكنك إضافة بعض الزيوت الأساسية إلى مياه الاستحمام، ليس لآثارها المهدئة وحسب بل لإدخال بعض الزيوت الجيدة والمفيدة إلى بشرتك أيضًا. تأكدي من أن المياه فاترة لأن المياه الساخنة تزيل الزيوت بسرعة.

فوائد مستحضرات غسل الوجه
استعملي غسولًا للوجه لا يزيل الزيوت الطبيعية من وجهك وابحثي عن كريمات تحتوي زيوتًا جيدة ولا تسد المسام كزيت الأفوكادو أو الزيوت المعدنية أو زيت زهرة الربيع أو زيت اللوز.

وتجنبي استخدام منتجات تقشير قاسية قد تسبب جفاف البشرة. ويمكن أن تساعد الأقنعة المرطبة على منحك هذا النشاط والإشراقة الإضافيين.

منتجات الوقاية من الشمس في الشتاء
هل هي ضرورية؟ حتى وإن كانت الشمس في الشتاء أكثر لطفًا، إلا أنك ما زلت معرّضة لأشعتها المضرّة ولهذا واظبي على وضع الواقي من الشمس قبل مغادرتك المنزل وأعيدي تطبيقه كلما دعت الحاجة.

بشرة الشتاء الجافة
تقوم أنظمة التدفئة في الشتاء بتجفيف الهواء ولهذا حاولي تركيب مرطب للهواء في منزلك وخصوصاً في غرفة نومك لاستعادة الترطيب في الهواء والمساعدة على تجنيب بشرتك الجفاف.

ترطيب البشرة
هل يساعد شرب المياه في ذلك؟ لا يساعد شرب المياه جسمك وحسب؛ بل يساعد بشرتك أيضًا لتبقى شابة. لا تبخلي على جسمك بالمياه حتى ولو لم تكوني عطشى وسترين وتلمسين النتيجة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة بيتي وايت قبل أيام من مئويتها
ثقافة وفن
كاركاتير خيري - لعبة «بو سعدية» وصندوق الانتخابات
كاريكاتير
مهاجم برشلونة «الزلزولي» يختار اللعب لمنتخب إسبانيا بدلا من المغرب
رياضة عالمية
تراجع حصيلة القتلى بين الصحفيين حول العالم خلال 2021
دولى
يوسف زاوية يتوج بـ3 ميداليات في عربية الأثقال بالعراق
رياضة محلية
بالصور: نيوزيلاندا تبدأ 2022.. واحتفالات في أستراليا بالعام الجديد
دولى
«فرانس برس»: تونس غارقة في أزمة أمام استحقاقات أساسية في 2022
عربى
رياض محرز.. من سارسيل إلى قمة كرة القدم الأفريقية
رياضة عالمية
بالفيديو: حرائق تأتي على مئات المنازل في ولاية كولورادو الأميركية
دولى
حصاد 2021: بدايات متفائلة بعد تشكيل «حكومة الوحدة» وصدمة «24 ديسمبر» تكتب ...
ليبيا
بعد مطالبة شعبية .. خفض عقوبة 110 سنة سجن لسائق شاحنة قتل 4 أشخاص
منوعات
كاركاتير حليم - احتفال المسؤولين بالعام الجديد 2022
كاريكاتير
امرأة هندية فقيرة تدعي ملكيتها «تاج محل»
ثقافة وفن
ولاية ألاسكا الأميركية تواجه كارثة جليدية
دولى
أميركي يقتل ابنته معتقدا أنها لص
منوعات
الكاتب والمؤرخ «كارافانو» يطالب بايدن بالتركيز على ليبيا.. وبناء تحالف مع ...
ليبيا
3 أهداف تنتظر «تسييرية الأهلي طرابلس» بعد إقالة سيموندي
رياضة محلية
حصاد العام.. كتاب ليبيون يسردون حصيلة قراءاتهم
ثقافة وفن
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صحيفة: لقاح ياباني ضد «كورونا» يعطي مناعة مدى الحياة