أسباب تمنع نمو شعرك

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 ديسمبر 2021, 01:10 مساء
من الأسباب الأخرى، التي تعيق نمو الشعر، رش العطر عليه (أرشيفية: الإنترنت)

ذكرت مجلة «Elle» أن عدم نمو الشعر يرجع إلى أسباب عدة، منها ما يتعلق بالصحة ومنها ما يتعلق بطريقة العناية بالشعر.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن عدم نمو الشعر قد يشير إلى متاعب صحية مثل مشاكل الغدة الدرقية ونقص الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين B7 المعروف أيضًا باسم «البيوتين» وفيتامين B12 وفيتامين D والحديد، وفق موقع «24».

وأضافت «Elle» أن سبب عدم نمو الشعر قد يكمن في العناية الخاطئة مثل استخدام فرشاة شعر خشنة، مؤكدة على أهمية استخدام فرشاة شعر مناسبة ذات شعيرات طبيعية وناعمة.

كما قد تتسبب مكواة الفرد غير المناسبة في عدم نمو الشعر. ولتجنب ذلك ينبغي استخدام مكواة فرد ذات جودة عالية، والتي تضمن درجة حرارة تصفيف مثالية تبلغ 185 درجة مئوية وتشتمل على مستشعرات تضمن توزيع الحرارة بشكل مثالي.

ومن الأسباب الأخرى، التي تعيق نمو الشعر، رش العطر عليه، نظرًا لأن العطر يحتوي على الكحول بنسبة تتراوح بين 80 و90%، مما يتسبب في جفاف الشعر.

وبدلًا من ذلك، ينبغي استخدام العطور المخصصة للشعر، والتي تخلو من الكحول وتحتوي على مواد فعالة تعمل على ترطيب الشعر والعناية به مثل زيت الأرجان وحمض الهيالورونيك. ومن المهم أيضًا حماية الشعر من أشعة الشمس باستخدام اسبراي الحماية من الأشعة فوق البنفسجية.

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أسباب تمنع نمو شعرك